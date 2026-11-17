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All'alba di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito cinque arresti nei confronti di altrettanti pregiudicati residenti a Gioia Tauro e Rosarno, ritenuti responsabili di una serie di furti di autovetture nella Piana di Gioia Tauro. L'operazione è il frutto di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti e dal Sostituto Procuratore Silvia Viceconte.

Le modalità dei furti

Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe preso di mira soprattutto auto utilitarie lasciate in sosta vicino alle abitazioni private o nei parcheggi utilizzati dai pendolari che si recano al lavoro in treno. Le indagini, condotte dal Commissariato di Gioia Tauro e di Polistena insieme alla Squadra Mobile di Reggio Calabria, hanno permesso di ricostruire un modus operandi consolidato: i veicoli rubati venivano smontati e privati delle componenti principali, per poi essere abbandonati. I pezzi di ricambio sarebbero stati immessi sul mercato illegale, alimentando un giro d'affari illecito.

Il ritrovamento delle auto e le misure cautelari

Nel corso delle perquisizioni, gli investigatori hanno individuato numerose carcasse di autovetture smontate, ma anche auto ancora integre che, dopo gli accertamenti tecnici, sono state restituite ai legittimi proprietari. Nei confronti dei cinque indagati sono scattate le misure cautelari: quattro sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per il quinto è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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Il principio di non colpevolezza

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che per gli arrestati vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire l'intera filiera della ricettazione.