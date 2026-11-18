Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Virtus Bologna torna al successo in Eurolega e lo fa nel modo più prestigioso: superando al PalaDozza il Panathinaikos, una delle squadre favorite per la vittoria finale, con il punteggio di 84-79. Un risultato che interrompe la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive e ridà entusiasmo all'ambiente bolognese.

La partita: equilibrio e intensità

Fin dalle prime battute, la sfida si è rivelata combattuta, con continui sorpassi e controsorpassi. La Virtus ha trovato nei suoi lunghi la chiave per contrastare la potenza fisica dei greci: Aliou Diarra e Mouhamet Diouf hanno chiuso entrambi con 15 punti, offrendo prestazioni di grande intensità e garantendo presenza sotto i tabelloni. Le V Nere hanno dominato la lotta a rimbalzo, catturando ben 17 rimbalzi offensivi, che hanno permesso di costruire secondi tiri e mantenere il contatto anche nei momenti più difficili.

Il momento decisivo

Il Panathinaikos ha provato ad allungare a inizio terzo quarto, portandosi sul +8, ma la squadra di Alex Mumbru non si è disunita e ha continuato a lottare punto su punto. Nel finale, è emersa la determinazione di Diarra, onnipresente in entrambe le metà del campo, e la freddezza di Marcus Carr, che a 41 secondi dalla sirena ha segnato il canestro della sicurezza. Un finale thrilling che ha fatto esplodere di gioia il PalaDozza.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Prossimo impegno

Dopo questa preziosa vittoria, la Virtus sarà chiamata a un'altra sfida di alto livello: dopodomani sarà di scena sul campo della capolista Valencia, in un match che dirà molto sulle ambizioni europee delle V Nere. La squadra dovrà confermare lo spirito combattivo mostrato contro il Panathinaikos per provare a fare risultato anche in Spagna.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra