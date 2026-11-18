Virtus Bologna, impresa europea: Panathinaikos battuto al PalaDozza
La Virtus Bologna torna al successo in Eurolega e lo fa nel modo più prestigioso: superando al PalaDozza il Panathinaikos, una delle squadre favorite per la vittoria finale, con il punteggio di 84-79. Un risultato che interrompe la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive e ridà entusiasmo all'ambiente bolognese.
La partita: equilibrio e intensità
Fin dalle prime battute, la sfida si è rivelata combattuta, con continui sorpassi e controsorpassi. La Virtus ha trovato nei suoi lunghi la chiave per contrastare la potenza fisica dei greci: Aliou Diarra e Mouhamet Diouf hanno chiuso entrambi con 15 punti, offrendo prestazioni di grande intensità e garantendo presenza sotto i tabelloni. Le V Nere hanno dominato la lotta a rimbalzo, catturando ben 17 rimbalzi offensivi, che hanno permesso di costruire secondi tiri e mantenere il contatto anche nei momenti più difficili.
Il momento decisivo
Il Panathinaikos ha provato ad allungare a inizio terzo quarto, portandosi sul +8, ma la squadra di Alex Mumbru non si è disunita e ha continuato a lottare punto su punto. Nel finale, è emersa la determinazione di Diarra, onnipresente in entrambe le metà del campo, e la freddezza di Marcus Carr, che a 41 secondi dalla sirena ha segnato il canestro della sicurezza. Un finale thrilling che ha fatto esplodere di gioia il PalaDozza.
Prossimo impegno
Dopo questa preziosa vittoria, la Virtus sarà chiamata a un'altra sfida di alto livello: dopodomani sarà di scena sul campo della capolista Valencia, in un match che dirà molto sulle ambizioni europee delle V Nere. La squadra dovrà confermare lo spirito combattivo mostrato contro il Panathinaikos per provare a fare risultato anche in Spagna.
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