Giornata di legalità a Cagliari con 500 studenti per presentare il Calendario 2027 della Polizia di Stato
Questa mattina, circa 500 studenti degli istituti scolastici di Cagliari e della provincia parteciperanno a una giornata di legalità promossa dalla Polizia di Stato. L'iniziativa si svolge in occasione della presentazione del Calendario 2027 e coinvolge contemporaneamente altre 11 città italiane: Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova.
La presentazione ufficiale del calendario si terrà al Teatro Massimo di Cagliari, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. L'edizione 2027 è stata affidata alla fotografa Roselena Ramistella.
Un calendario che racconta il lavoro quotidiano
Dodici mesi raccontati attraverso immagini che entrano nella dimensione più autentica del lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. I protagonisti delle tavole sono ritratti un attimo prima e un attimo dopo l'attività quotidiana, offrendo uno sguardo inedito sulla loro vita professionale e personale.
Un evento diffuso in tutta Italia
L'iniziativa di Cagliari non è isolata: la giornata di legalità coinvolge altre 11 città, da Napoli a Torino, da Bari a Trieste, fino a Macerata e Padova. Un modo per avvicinare i giovani alle istituzioni e ai valori della legalità attraverso un linguaggio visivo immediato e coinvolgente.
Video e diretta dell'evento
Per chi non potrà essere presente, sono disponibili i video del backstage e dello svelamento delle tavole, oltre alla diretta streaming dell'evento. Tutti i link sono pubblicati sul sito della Polizia di Stato.
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