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Nel cuore del centro storico di Catania, la Polizia di Stato ha condotto un'operazione straordinaria di controllo per contrastare l'abusivismo commerciale, garantire la sicurezza alimentare e verificare il rispetto delle normative sul lavoro. L'attività, coordinata dal Commissariato "Centrale" con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale" e della Polizia Locale, ha portato alla sospensione di due autolavaggi e di una macelleria e all'irrogazione di sanzioni per un totale di oltre 30.000 euro.

Autolavaggi irregolari: mancanza di DVR e lavoro nero

Due attività di autolavaggio sono state sospese per gravi irregolarità amministrative. La prima, che svolge anche parcheggio, è stata sanzionata per 2.500 euro a causa dell'assenza del Documento di Valutazione del Rischio (DVR). La seconda, oltre alla stessa mancanza, presentava due casi di lavoro nero su tre dipendenti, con una sanzione di 5.000 euro. Le verifiche hanno coinvolto anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Controlli alimentari: sequestri e sospensioni

Tra piazza Carlo Alberto, via Garibaldi, via Crispi, viale Libertà e via Pardo, sono stati ispezionati sette esercizi commerciali, tra cui una trattoria e una macelleria. Nella trattoria è stata riscontrata la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità e l'assenza di tracciabilità di prodotti come olio, vino e uova, con sanzioni superiori a 11.000 euro. La macelleria è stata sanzionata per 7.000 euro e sottoposta a sequestro di 10 kg di pollo congelato, 35 kg di carne ovina, 7 kg di carne bovina e 90 kg di patate; i veterinari dell'Asp hanno rilevato carenze igienico-sanitarie che hanno comportato la sospensione dell'attività.

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Abusivismo e occupazione del suolo pubblico

Altri tre locali sono stati multati dalla Polizia Locale per tende e pubblicità non autorizzate e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Due negozi di vicinato hanno ricevuto sanzioni per mancanza di autorizzazione, pubblicità abusiva e installazione di tende non consentite. Inoltre, due venditori ambulanti stranieri, regolari sul territorio, sono stati sanzionati per vendita non autorizzata e occupazione di suolo pubblico, già oggetto di multe in passato.

Controlli stradali e parcheggiatori abusivi

Numerosi posti di controllo sono stati istituiti in piazza Stesicoro, via VI Aprile, piazza Galatea e piazza Giovanni XXIII, dove sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza patente, senza casco, mancata revisione e assenza di cintura. Nei pressi di via Sturzo, tre parcheggiatori abusivi sono stati fermati; uno di loro, irregolare sul territorio, è stato avviato all'espulsione. In corso Sicilia, decine di capi di abbigliamento e accessori sono stati sequestrati dopo che i venditori si sono dileguati alla vista degli agenti.

Bilancio dell'operazione

Complessivamente, l'operazione ha permesso di identificare 246 persone, di cui 52 con precedenti, e di controllare 93 veicoli tra auto e moto. Un segnale forte contro l'illegalità diffusa, a tutela dei consumatori e degli operatori onesti.