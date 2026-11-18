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La sicurezza pubblica nella provincia di Lecce passa anche attraverso provvedimenti amministrativi mirati. Il Questore Giampietro Lionetti, al termine di un'approfondita attività istruttoria condotta dalla Polizia di Stato, ha firmato sette avvisi orali e undici fogli di via obbligatori, colpendo soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o responsabili di condotte violente.

Avvisi orali: i profili colpiti

I sette provvedimenti riguardano persone con precedenti penali significativi. Tra questi, un uomo noto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, un altro già condannato per atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento, e un terzo segnalato per resistenza a pubblico ufficiale. L'attenzione della Questura si è concentrata anche su un 19enne arrestato in flagranza per droga e ritenuto vivere abitualmente con i proventi di attività illecite, su un 36enne con una lunga serie di condanne per reati contro il patrimonio, evasione, lesioni e stupefacenti, e su un uomo di Gallipoli condannato per furto, resistenza e spaccio, recentemente segnalato per porto abusivo di armi. Chiude l'elenco un 30enne arrestato dalla Squadra Mobile per produzione e traffico di stupefacenti.

Fogli di via: divieti di ritorno nei comuni

Gli undici fogli di via obbligatori impongono il divieto di ritorno nei comuni dove gli interessati hanno commesso illeciti o turbato la sicurezza. Quattro provvedimenti della durata di tre anni riguardano Veglie, nei confronti di altrettanti soggetti segnalati per invasione di terreni o edifici. A Lecce, sempre per tre anni, sono stati disposti divieti per un uomo che ha ferito operatori di polizia durante una rissa in strada e per un altro ritenuto autore di un tentato furto in abitazione. Altri divieti riguardano Supersano (un anno), Morciano di Leuca (tre anni) e Maglie (tre anni) per tre soggetti segnalati per droga e danneggiamento; Matino (due anni) per un uomo denunciato per furto aggravato; Minervino (due anni) per un soggetto segnalato per ricettazione, guida senza patente e possesso di cocaina; infine Otranto (due anni) per un uomo coinvolto in una rissa e danneggiamento lo scorso aprile.

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Un'azione di prevenzione integrata

L'operazione conferma la strategia della Questura di Lecce nel contrasto all'illegalità diffusa, combinando misure di prevenzione personale e divieti di ritorno per recidere i legami tra i soggetti pericolosi e i territori in cui operano. Un segnale chiaro di attenzione alla sicurezza dei cittadini e al decoro urbano.

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