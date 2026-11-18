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Nel quartiere San Cristoforo di Catania, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, originario delle Mauritius, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di materiale esplosivo. L'operazione, condotta dagli agenti delle Volanti e della Squadra Cinofili, si è avvalsa della preziosa collaborazione di Rex, un cane antidroga dal fiuto infallibile.

L'intervento e il ritrovamento della droga

Durante un pattugliamento tra via Garibaldi e via Plebiscito, Rex ha improvvisamente segnalato la presenza di stupefacenti nei pressi di uno stabile. I poliziotti, insospettiti, hanno identificato il proprietario dell'appartamento, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Nonostante l'uomo abbia negato ogni addebito, l'animale ha condotto gli agenti verso il balcone, dove era stato allestito un vero e proprio nascondiglio: 142 grammi di marijuana e 8 grammi di hashish, insieme a un coltellino ancora sporco di droga e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

La scoperta delle bombe carta in cucina

Ma non è finita qui. Durante la perquisizione, l'attenzione degli agenti è stata catturata da due oggetti posizionati sul frigorifero, apparentemente simili a ordigni rudimentali. Un controllo più ravvicinato ha confermato che si trattava di due bombe carta prive di etichette identificative. Data la pericolosità, è stato richiesto l'intervento degli artificieri della Questura, che hanno messo in sicurezza gli ordigni e li hanno fatti brillare in un'area idonea. Secondo gli inquirenti, la presenza di tali esplosivi rappresentava un grave rischio per l'incolumità dell'uomo e dei residenti.

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Le conseguenze legali

Al termine degli accertamenti, il quarantenne è stato arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. L'operazione dimostra ancora una volta l'efficacia delle unità cinofile nel contrasto allo spaccio di droga e la costante attenzione della Polizia di Stato per la sicurezza dei cittadini.