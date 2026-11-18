Roma, maxi operazione antidroga: 27 arresti tra centro e periferia
Un'operazione capillare di contrasto allo spaccio di stupefacenti ha portato all'arresto di 27 persone a Roma e sul litorale. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito servizi di osservazione, controlli su strada e perquisizioni personali, veicolari e domiciliari che hanno permesso di sequestrare ingenti quantitativi di droga, in particolare cocaina, hashish e crack.
Litorale romano e quadrante ovest
Nella zona di Ostia Antica, un uomo è stato trovato in possesso di 27 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. A Cassia, i militari hanno sequestrato oltre 386 grammi di cocaina e 1.115 euro in contanti. A La Storta, un arresto con 19 grammi di cocaina e 775 euro. Sulla via Aurelia e in via della Giuliana, altri due arresti per detenzione di cocaina. A Ponte Sublicio, un uomo nascondeva 27 grammi di cocaina dietro l'autoradio.
Quadrante nord e centro
A Talenti, un uomo è stato arrestato con 37 grammi di cocaina, 233 di hashish e 72 di marijuana. In centro, il Nucleo Radiomobile ha fermato un uomo a largo Enea Bortolotti con 21 grammi di cocaina e 3 di hashish.
Quadrante est e sud-est
Tor Bella Monaca è stata teatro di tre interventi distinti che hanno portato a cinque arresti e al sequestro di oltre 96 grammi di cocaina. A Tor Vergata, due arresti per cessione di cocaina e crack. A Torre Angela, un uomo aveva 29 grammi di cocaina. A Casal Bruciato, sequestrati 10 grammi di cocaina e 11 di crack. Al Quarticciolo, un uomo è stato arrestato per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. A Santa Maria del Soccorso, un arresto con 88 grammi di cocaina e 1.080 euro. A San Lorenzo, due persone arrestate per cessione di hashish. Infine, il Nucleo Radiomobile ha eseguito ulteriori arresti in via Ostuni, via Palmiro Togliatti e via Molfetta, sequestrando hashish, crack e denaro.
Tutti gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria. L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti nella Capitale.
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