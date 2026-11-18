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Nella serata del 17 novembre, la Polizia di Stato ha condotto un'operazione antidroga nella provincia del Verbano Cusio Ossola che ha portato all'arresto di due uomini per spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento ha coinvolto la Squadra Mobile e la Squadra Volanti, impegnate in un servizio congiunto per il contrasto del traffico di droga nel territorio.

L'intervento delle forze dell'ordine

I due, un uomo classe '84 originario della provincia e un giovane classe 2006 proveniente dalla provincia di Varese, sono stati notati a bordo di un'autovettura mentre entravano nel Verbano Cusio Ossola. Una volta fermati dalla pattuglia delle Volanti, il conducente ha tentato di disfarsi della droga gettando fuori dal veicolo una busta bianca. Gli agenti della Squadra Mobile sono prontamente intervenuti e hanno recuperato la busta, che conteneva circa un etto e mezzo di hashish.

Arresti e conseguenze giudiziarie

Per i due uomini è scattato l'arresto in flagranza per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori valutazioni dell'autorità giudiziaria. L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di droga nella regione.

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