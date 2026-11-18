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Il 6 e 7 febbraio la Granfondo Dobbiaco-Cortina taglia il traguardo dei 50 anni

25 anni fa il successo di Stephanie Santer: “Un’emozione che porterò sempre con me”

Sono già attese 35 nazioni tra la 42 km in classico di sabato e la 35 km skating di domenica

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Sarà festa tra l’Alta Val Pusteria e le Dolomiti Ampezzane, iscrizioni agevolate in vigore fino a lunedì 30

Cinquant’anni di sfide, emozioni e traguardi, lungo un territorio diventato simbolo dello sci di fondo. Tra l’Alta Val Pusteria e le Dolomiti Ampezzane, la Granfondo Dobbiaco-Cortina torna il 6 e 7 febbraio 2027 per uno speciale anniversario che unisce sport, passione, festa e grandi racconti sugli sci stretti.

La storia della Granfondo Dobbiaco-Cortina affonda le proprie radici nel giugno del 1976, quando Raniero Valleferro e Carlo Demenego, del Gruppo Scoiattoli di Cortina, vennero travolti da una valanga durante una spedizione alpinistica sulla parete nord del Nevado Huascarán, in Perù. Nacque così l’idea di organizzare un’iniziativa in loro memoria, che trovò subito l'entusiasmo generale e l’impegno dello sciatore olimpico Alfredo “Fredy” Dibona e di Luciano Da Pozzo. I due si fecero portavoce di una gara di sci di fondo, coinvolgendo in prima persona Herbert Santer, oggi presidente del comitato organizzatore. Il 3 aprile 1977, in una giornata scandita da neve e sole, prese così il via la prima Granfondo Dobbiaco-Cortina, a cui presero parte 243 concorrenti, e il resto… è storia.

Oggi, a cinquant’anni da quella prima edizione, la granfondo è diventata un appuntamento fisso per appassionati da tutto il mondo, un evento che ha riunito negli anni grandi campioni dello sci di fondo. Tra questi Stephanie Santer, oggi parte attiva del comitato organizzatore, ma che circa 25 anni fa conquistava il gradino più alto del podio: "Fu una giornata che porterò sempre con me. Ho partecipato poche volte alla gara, perché spesso il calendario coincideva con altri impegni agonistici, ma quell’anno riuscii a esserci e fu fantastico. Un’emozione davvero unica", ricorda la figlia di Herbert Santer, che aggiunge: “Io e mia sorella Saskia ci siamo dette che per il 50° sarebbe bello partecipare a entrambe le gare. Vedremo se riusciremo a conciliare tutto con gli impegni organizzativi, ma questa volta vorremmo tornare a goderci l’esperienza in prima persona, ovviamente senza ambizioni di vittoria”.

Il programma della 50.a Granfondo Dobbiaco-Cortina si dividerà infatti in due giornate, entrambe valide per il circuito Challengers di Ski Classics: sabato 6 febbraio andrà in scena la prova di 42 km in tecnica classica, mentre domenica 7 febbraio sarà la volta dei 35 km in skating, protagonisti inoltre del Campionato Italiano Amatori e Master FISI. Un weekend speciale che celebrerà una manifestazione nata dal ricordo e cresciuta nel segno della passione, attraversando alcuni degli scenari più suggestivi delle Dolomiti lungo il tracciato che collega Dobbiaco a Cortina d’Ampezzo. Dalla Valle di Landro al Lago di Dobbiaco, fino alle imponenti montagne che sovrastano il percorso, ogni chilometro regala agli atleti una sfida sportiva immersa in paesaggi da sogno che rendono la Dobbiaco-Cortina molto più di una semplice competizione.

Intanto le iscrizioni procedono a ritmo spedito, con già 35 nazioni confermate al via. La quota “Speedy Squirrel”, in vigore fino al 30 novembre, è attualmente fissata a 85 € per la partecipazione a una gara e a 170 € per la combinata. Resta invece sempre attiva, a tariffa agevolata, la promozione dedicata agli Under 23 (30 € TC/TL, 60 € combinata).

Il comitato guidato da Herbert Santer e dal vicepresidente Igor Gǒmbac è al lavoro per quella che sarà un’autentica festa dello sport. Il cinquantesimo anniversario merita di essere celebrato dentro e fuori la pista, per condividere questo importante traguardo con la popolazione, gli appassionati e tutti coloro che negli anni hanno contribuito a scrivere la storia di una delle granfondo più amate.

Info: www.dobbiacocortina.org

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