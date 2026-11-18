Serie A ecco le designazioni arbitrali del dodicesimo turno
La dodicesima giornata di Serie A si avvicina e l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite del prossimo weekend. Il match più atteso, Atalanta-Inter in programma domenica 22 novembre alle 20.45, sarà diretto da Fabio Maresca della sezione di Napoli, chiamato a gestire una sfida delicata per la classifica.
Le altre designazioni del turno
Sabato alle 15 toccherà a Marcenaro arbitrare Lecce-Lazio, mentre Parma-Roma, sempre di sabato ma alle 18, sarà affidata a Sozza. Domenica mattina alle 12.30 Arena dirigerà Juventus-Venezia, mentre Pairetto sarà il fischietto di Milan-Frosinone in programma alle 18.
Un turno ricco di insidie
Le scelte arbitrali riflettono l'importanza delle singole gare: Maresca, arbitro di esperienza internazionale, è stato preferito per il big match di Bergamo, dove l'Inter cercherà di consolidare la propria posizione e l'Atalanta di confermare il buon momento. Le altre sfide vedranno impegnati direttori di gara giovani ma già rodati, chiamati a mantenere la calma in partite potenzialmente equilibrate.
Come sempre, le designazioni arbitrali rappresentano un momento di attesa per i tifosi, che scrutano i nomi per capire il tenore delle direzioni di gara. La Serie A entra nel vivo e ogni decisione arbitrale può pesare sull'esito del campionato.
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