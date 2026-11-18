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La vicenda delle minacce di bomba che hanno gettato nel panico oltre 10.000 scuole italiane tra l'11 e il 16 novembre ha compiuto un passo avanti decisivo. La polizia postale, in collaborazione con l'FBI, è riuscita a identificare a Phoenix, in Arizona, l'uomo che si celava dietro lo pseudonimo di Mikhail Andropov, nome comparso nelle email intimidatorie inviate agli istituti scolastici.

Un'identificazione nata da una denuncia per furto d'identità

L'operazione è partita dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, che ha approfondito una PEC con cui un cittadino, presentatosi come G.B., denunciava il furto della propria identità digitale. Da quel filo gli investigatori sono risaliti fino al presunto intestatario dello pseudonimo 'Mikhail Andropov', individuato negli Stati Uniti.

Le autorità americane, tuttavia, hanno escluso un suo coinvolgimento diretto nell'invio delle email con minacce di bomba. L'uomo risulta quindi vittima di un uso illecito dei suoi dati, e non il responsabile della campagna intimidatoria.

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Indagini in corso per i veri responsabili

Le indagini dei poliziotti postali proseguono ora per individuare i veri responsabili delle migliaia di messaggi che hanno costretto le scuole a evacuazioni e controlli straordinari in tutta Italia. Il lavoro degli inquirenti, coordinato con l'FBI, si concentra sull'analisi dei dati telematici per ricostruire la catena di rilancio delle comunicazioni e risalire ai mandanti reali.

Il caso resta un esempio di come la collaborazione internazionale tra forze dell'ordine sia essenziale per contrastare i reati informatici e tutelare la sicurezza delle comunità scolastiche.