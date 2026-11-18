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Per l'Inter si apre un dicembre senza respiro: nove partite in trenta giorni, quattro competizioni da onorare e un primo trofeo stagionale da conquistare. Un vero e proprio tour de force che accompagnerà la squadra di Cristian Chivu fino a Natale, con un calendario fittissimo che metterà a dura prova ambizioni, condizione fisica e profondità della rosa nerazzurra.

Il calendario: si parte con l'Atalanta, si chiude con la Supercoppa

Il mese prende il via domenica con la sfida contro l'Atalanta, ma il primo impegno ufficiale è fissato per la Coppa Italia contro il Genoa. Il percorso si concluderà il 22 dicembre con la Supercoppa italiana a San Siro contro la Lazio, attualmente capolista in campionato. In mezzo, sfide di campionato e di Champions League che delineeranno le ambizioni stagionali dei nerazzurri.

Le parole di Marotta: competenza e investimenti

Il presidente Giuseppe Marotta ha rivendicato con orgoglio i meriti di un'Inter vincente: "La stagione passata abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e per la seconda volta consecutiva abbiamo chiuso il bilancio in attivo. L'equazione più si spende più si vince non è sempre valida, a volte la competenza pareggia gli investimenti". Una stoccata alle rivali Juventus e Milan, che hanno chiuso il 2026 senza trofei e con i conti in rosso, ma anche un monito alle big europee che spendono molto senza ottenere risultati.

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Champions League: il cruccio di Marotta

Il grande cruccio del presidente resta la Champions League: quattro finali tra Milano e Torino, quattro sconfitte. Ed è proprio in Europa che verrà testata la forza della squadra di Chivu, rinforzata in estate da una campagna acquisti da 100 milioni a fronte di una sola cessione pesante (Dumfries al Real Madrid per i 20 milioni della clausola). Gli impegni contro Stoccarda e Borussia Dortmund rappresentano uno snodo decisivo per puntare agli ottavi diretti senza i rischi dei playoff, già fatali un anno fa con la doppia sconfitta contro il Bodo/Glimt. "Il calcio si è evoluto ovunque - sottolinea Marotta -. Ci sono squadre come il Bodo che oggi mettono in difficoltà anche i più grandi club. Quindi la difficoltà non nasce solo dal fatto che noi stessi siamo scesi di valore e di qualità, ma che le altre sono salite".

Turnover e recuperi: le scelte di Chivu

In un mese così intenso, Chivu dovrà gestire al meglio le energie e fare ampio turnover. Il ritorno in gruppo di Lautaro Martinez e Thuram rappresenta un prezioso aiuto per l'attacco, con Pio Esposito che nel frattempo ha dimostrato di poter essere molto più di una semplice alternativa. Il recupero di Stones allunga le rotazioni in difesa, dove Akanji è rientrato dalla Svizzera affaticato. Una gara ogni 80 ore di media: solo big come Liverpool, City, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid hanno un calendario ugualmente fitto.

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