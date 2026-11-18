Basket, Italia verso i mondiali 2027: i convocati di Banchi per Turchia e Serbia
Il commissario tecnico della Nazionale italiana di basket, Luca Banchi, ha ufficializzato la lista dei convocati per le due partite della quinta e penultima finestra di qualificazione ai Mondiali 2027. Gli azzurri affronteranno la Turchia il 26 novembre a Roma, in un incontro che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e la Serbia il 29 novembre a Belgrado.
Il raduno e i convocati
Il raduno è fissato al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa a Roma a partire dal 23 novembre. Banchi potrà contare su un gruppo iniziale di sedici giocatori: Awudu Abass, Nicola Akele, Leo Candi, Guglielmo Caruso, Giovanni Emejuru, Nico Mannion, John Petrucelli, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Giovanni Veronesi, Andrea Calzavara, Lodovico Deangeli, Andrea Loro, Cheickh Niang e Mirza Alibegovic.
Gli arrivi scaglionati dall'Eurolega
A causa degli impegni concomitanti in Eurolega, alcuni giocatori raggiungeranno il raduno nei giorni successivi. Si tratta di Tommaso Baldasso, Momo Diouf, Francesco Ferrari, Giampaolo Ricci, Darius Thompson, Gabriele Procida e Alessandro Pajola. Questi ultimi due saranno a disposizione anche per la sfida contro la Serbia.
La situazione del girone
L'Italia è attualmente terza nel Gruppo J e resta in piena corsa per la qualificazione al Mondiale che si disputerà la prossima estate a Doha. Le due sfide si preannunciano delicate: la Turchia è già qualificata e vanta un percorso netto di otto vittorie su otto, mentre la Serbia occupa il secondo posto con sei vittorie e due sconfitte. Il commissario tecnico Banchi dovrà gestire le energie e le assenze per centrare l'obiettivo.
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