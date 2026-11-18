Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di basket, Luca Banchi, ha ufficializzato la lista dei convocati per le due partite della quinta e penultima finestra di qualificazione ai Mondiali 2027. Gli azzurri affronteranno la Turchia il 26 novembre a Roma, in un incontro che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e la Serbia il 29 novembre a Belgrado.

Il raduno e i convocati

Il raduno è fissato al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa a Roma a partire dal 23 novembre. Banchi potrà contare su un gruppo iniziale di sedici giocatori: Awudu Abass, Nicola Akele, Leo Candi, Guglielmo Caruso, Giovanni Emejuru, Nico Mannion, John Petrucelli, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Giovanni Veronesi, Andrea Calzavara, Lodovico Deangeli, Andrea Loro, Cheickh Niang e Mirza Alibegovic.

Gli arrivi scaglionati dall'Eurolega

A causa degli impegni concomitanti in Eurolega, alcuni giocatori raggiungeranno il raduno nei giorni successivi. Si tratta di Tommaso Baldasso, Momo Diouf, Francesco Ferrari, Giampaolo Ricci, Darius Thompson, Gabriele Procida e Alessandro Pajola. Questi ultimi due saranno a disposizione anche per la sfida contro la Serbia.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La situazione del girone

L'Italia è attualmente terza nel Gruppo J e resta in piena corsa per la qualificazione al Mondiale che si disputerà la prossima estate a Doha. Le due sfide si preannunciano delicate: la Turchia è già qualificata e vanta un percorso netto di otto vittorie su otto, mentre la Serbia occupa il secondo posto con sei vittorie e due sconfitte. Il commissario tecnico Banchi dovrà gestire le energie e le assenze per centrare l'obiettivo.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra