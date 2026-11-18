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Un classico che non smette di emozionare e di far riflettere generazioni di spettatori. Sabato 21 novembre, alle ore 21, il Teatro Comunale di Catanzaro ospiterà, nell’ambito della 49ª edizione di MusicAMA Calabria, Il Sindaco del Rione Sanità, di Eduardo De Filippo, capace di conservare, a distanza di oltre sessant’anni dalla sua prima rappresentazione, una sorprendente attualità. A dare vita ai protagonisti di questa intensa vicenda saranno Geppy Gleijeses, che firma anche la regia, e Pino Micol, due interpreti di grande esperienza e sensibilità artistica, chiamati a confrontarsi con un testo che continua a interrogare il pubblico sui temi della giustizia, del potere e della responsabilità individuale.

La dichiarazione di Francescantonio Pollice

«Con Il Sindaco del Rione Sanità abbiamo voluto portare nel nostro cartellone uno dei grandi capolavori della drammaturgia italiana», dichiara il direttore artistico Francescantonio Pollice. «Eduardo De Filippo ha saputo raccontare, con rara profondità, le contraddizioni dell’animo umano e della società. Grazie alla sensibilità interpretativa di Geppy Gleijeses e Pino Micol, il pubblico potrà riscoprire tutta l’attualità di un’opera che continua a parlare al nostro tempo».

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Eduardo e le contraddizioni della giustizia

Scritto nel 1960, il capolavoro eduardiano affronta questioni che conservano una straordinaria attualità, interrogando il pubblico sul rapporto tra giustizia e potere, sul confine tra legalità e consenso, sul valore delle responsabilità individuali all’interno di una comunità. Al centro della vicenda c’è Antonio Barracano, uno dei personaggi più complessi e affascinanti creati dall’autore napoletano.

Antonio Barracano, il potere e il codice d’onore

Uomo rispettato e ascoltato, Barracano ha costruito la propria autorità sulla capacità di comporre i dissidi e offrire protezione a chi non trova ascolto nelle istituzioni. Amministra una giustizia alternativa, fondata su un personale codice d’onore, nel tentativo di colmare le lacune di uno Stato incapace, secondo la sua visione, di tutelare adeguatamente i più deboli. Una figura dalla forte ambivalenza morale, che mette in discussione il confine tra giustizia e sopraffazione e apre interrogativi sulla legittimità del potere e sulle contraddizioni della società.

Geppy Gleijeses, un incontro con Eduardo lungo oltre cinquant’anni

A interpretare Antonio Barracano è Geppy Gleijeses, che firma anche la regia dello spettacolo. Il suo incontro con quest’opera risale al novembre del 1973, quando, appena diciottenne, ebbe modo di assistere ripetutamente alla rappresentazione diretta da Eduardo al Teatro San Ferdinando di Napoli. Quell’esperienza segnò l’inizio di un rapporto personale e artistico con il grande drammaturgo, destinato a influenzarne profondamente il percorso. Divenuto suo allievo, Gleijeses ha successivamente portato in scena diversi testi del Maestro, costruendo nel tempo un legame con la sua eredità teatrale. Affrontare oggi il personaggio di Barracano significa dunque tornare a un’opera che accompagna da oltre cinquant’anni la sua storia artistica.

Pino Micol, la voce della coscienza critica

Accanto a lui Pino Micol interpreta Fabio Della Ragione, il medico che rappresenta la coscienza critica della vicenda e incarna una concezione della giustizia profondamente diversa da quella del protagonista. Il confronto tra i due uomini costituisce uno dei nuclei drammaturgici più significativi della commedia. Attore di solida formazione, diplomato alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Giorgio Strehler, Micol ha attraversato decenni di teatro interpretando grandi personaggi del repertorio classico e contemporaneo. Particolarmente significativo il suo lungo sodalizio artistico con Maurizio Scaparro, con il quale ha affrontato opere di Shakespeare, Rostand e Brecht, affiancando nel corso della carriera il lavoro con importanti registi come Luca Ronconi, Giancarlo Cobelli e Massimo Castri.

Un cast corale per raccontare il Rione Sanità

A completare il cast Ciro Capano, Monica Assante di Tatisso, Giuseppe Gaudino, Irene Grasso, Salvatore Felaco, Carlo Di Maio, Angela Bertamino, Pasquale Aprile, Demi Licata, Carmine Benitozzi, Umberto Ranieri e Guido Falco, che danno vita ai numerosi e sfaccettati personaggi che popolano l’universo del Rione Sanità.

I biglietti de Il Sindaco del Rione Sanità potranno essere acquistati presso il Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191 o contattandoci alla mail [email protected].

Giuseppe Panella