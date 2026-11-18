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Jannik Sinner non ha ancora risolto i problemi al ginocchio. Stando a quanto riporta Vanity Fair, il tennista altoatesino sarebbe alle prese con un'infiammazione alla bandelletta laterale del ginocchio e, prima di prendere qualsiasi decisione sul da farsi, avrebbe intenzione di volare negli Stati Uniti per un ulteriore consulto medico specialistico.

Il quadro clinico: infiammazione da sovraccarico

L'infiammazione sarebbe probabilmente legata al sovraccarico di allenamenti e partite. Il dolore continuerebbe a impedirgli di allenarsi con regolarità, nonostante le indicazioni ricevute finora dai medici consultati in Italia — tra cui il professor Alberto Zangrillo e un'équipe del San Raffaele di Milano — sembrino orientate verso una terapia conservativa, a base di riposo e trattamenti antinfiammatori.

L'ipotesi chirurgica resta sullo sfondo

Secondo Vanity Fair, l'ipotesi di un intervento chirurgico non sarebbe stata presa in considerazione dai medici italiani. Tuttavia, la volontà di Sinner di sentire un altro parere prima di decidere suggerisce che la situazione non è ancora del tutto chiara e che il recupero completo è la priorità.

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Il rientro in campo e gli obiettivi futuri

L'ex numero 1 del mondo aveva annunciato il ritorno in campo per il Six Kings Cup di Riad, in programma dal 27 al 30 dicembre. Un appuntamento che gli servirebbe anche per prepararsi al meglio in vista dell'Australian Open, primo Slam della stagione 2027. Ma tutto dipenderà dalla condizione del ginocchio e dalle valutazioni che emergeranno dal consulto americano.

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