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L'International Bike Festival (IBF) compie un passo decisivo verso l'internazionalizzazione e annuncia la sua partecipazione a China Cycle 2027, in programma dal 5 all'8 maggio presso lo Shanghai New International Expo Centre. L'evento cinese, giunto alla 35ª edizione, rappresenta uno degli appuntamenti B2B più importanti al mondo per l'industria della bicicletta.

Grazie alla collaborazione con China Cycle, Movestro, società del gruppo Italian Exhibition Group, curerà l'organizzazione e la gestione dell'International Bike Festival District: un'area espositiva collettiva dedicata alle aziende europee del settore bike che desiderano affacciarsi al mercato asiatico. L'obiettivo è facilitare la partecipazione delle imprese attraverso una presenza coordinata e una serie di servizi logistici e organizzativi.

Un ponte tra Europa e Cina per il settore bike

L'iniziativa nasce dalla volontà di offrire alle aziende europee un'opportunità concreta di visibilità e di incontro con operatori e buyer internazionali. La Cina, del resto, è uno dei principali poli produttivi del comparto e la fiera di Shanghai si conferma un punto di riferimento per produttori, distributori e professionisti dell'import-export. I numeri dell'ultima edizione parlano chiaro: 1.630 espositori, 161.450 visitatori professionali e oltre 208.000 ingressi complessivi, con quasi 20.000 visitatori internazionali provenienti da 141 Paesi e regioni.

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All'interno di China Cycle 2027, l'International Bike Festival District sarà uno spazio espositivo pensato per accogliere le aziende europee del settore bike, offrendo loro una presenza coordinata all'interno della manifestazione. Movestro si occuperà dell'organizzazione e della gestione dell'area, mettendo a disposizione differenti soluzioni espositive e un sistema di servizi dedicati, dal supporto nelle procedure di partecipazione alla gestione degli aspetti tecnici, logistici e organizzativi. La formula consentirà alle imprese interessate di prendere parte a China Cycle attraverso un'organizzazione centralizzata, mantenendo la propria identità espositiva e concentrandosi sulle opportunità di incontro e relazione con il pubblico professionale internazionale.

China Cycle 2027, vetrina globale per le due ruote

La manifestazione di Shanghai non è solo una fiera espositiva: accanto all'area dedicata agli stand, è previsto un programma di International Sourcing Meeting, con incontri B2B programmati tra buyer internazionali e aziende espositrici, dedicati a diversi segmenti del settore, dalle biciclette complete alla componentistica, fino alle e-bike e all'outdoor. Un'occasione imperdibile per le aziende europee che vogliono espandere il proprio raggio d'azione.

«La presenza di IBF a China Cycle rappresenta un'interessante vetrina per ampliare le opportunità di incontro e confronto con il mercato internazionale. Attraverso l'International Bike Festival District vogliamo mettere a disposizione delle aziende europee la nostra esperienza nell'organizzazione di eventi dedicati al settore bike, facilitando la loro partecipazione a una manifestazione di riferimento come China Cycle. È un progetto che si inserisce naturalmente nel percorso di sviluppo internazionale di IBF», commenta Fabrizio Ravasio, Movestro.

L'International Bike Festival District rappresenta così una nuova iniziativa attraverso cui Movestro intende ampliare le opportunità di presenza e relazione internazionale per le aziende del settore bike, valorizzando l'esperienza e il network sviluppati attraverso International Bike Festival.

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