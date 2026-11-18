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Carlos Alcaraz ha affrontato i giornalisti nella conferenza stampa successiva alla sua vittoria contro Daniil Medvedev alle ATP Finals, offrendo rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche. Il tennista spagnolo ha spiegato di aver avvertito una sensazione all'ischio durante il match, ma ha sottolineato che non si tratta di un problema che lo preoccupa particolarmente. La vittoria su Medvedev rappresenta un passo importante nel torneo, e Alcaraz ha voluto chiarire subito la natura del fastidio per evitare allarmismi.

Le parole di Alcaraz sul fastidio fisico

"Mi sentivo a mio agio, molto sicuro, ma all'improvviso è sorto un piccolo problema: ho avvertito una sensazione a livello dell'ischio", ha dichiarato Alcaraz. "Fortunatamente avevo già un break di vantaggio, il che mi ha permesso di mantenere la calma e di gestire la situazione". Il campione spagnolo ha poi aggiunto: "Ho semplicemente cercato di restare calmo e concentrato per continuare a esprimere un buon tennis. Non è una cosa che mi preoccupa più di tanto". Queste parole evidenziano la maturità del giocatore nel gestire momenti di difficoltà fisica durante un incontro di alto livello.

La gestione del match e il ruolo del fisioterapista

Alcaraz ha poi raccontato come ha reagito dopo l'intervento del fisioterapista: "Ho cercato di restare rilassato e di continuare a giocare in modo composto, evitando movimenti azzardati". La capacità di adattarsi e di mantenere la lucidità è stata cruciale: "Credo di aver giocato con gran lucidità da quel momento in poi, restando molto concentrato, in particolare sui colpi e nei game in risposta, dove ho cercato di essere il più aggressivo possibile". Il tennista ha quindi sottolineato l'importanza di seguire il piano di gioco prestabilito, mantenendo alta l'attenzione sul servizio.

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Prospettive per il prosieguo del torneo

Guardando al futuro, Alcaraz si è mostrato fiducioso: "Ho fiducia nel mio team e ho davanti a me un giorno e mezzo che sarà importante. Staremo a vedere, ma credo davvero di poter giocare a un buon livello". Il suo ottimismo è supportato dalla consapevolezza dei progressi fatti e dalla determinazione a dare il massimo nelle prossime sfide. La vittoria su Medvedev, nonostante il piccolo intoppo fisico, dimostra la solidità mentale e tecnica del giovane talento spagnolo, che resta uno dei favoriti per la conquista del titolo alle ATP Finals.

In conclusione, le rassicurazioni di Alcaraz offrono ai tifosi e agli addetti ai lavori un quadro rassicurante: il fastidio all'ischio non dovrebbe compromettere la sua partecipazione al torneo. La capacità di gestire situazioni impreviste e di mantenere la concentrazione sarà fondamentale per il prosieguo della competizione, dove ogni dettaglio può fare la differenza.