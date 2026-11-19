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Si è svolta oggi, alla presenza del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, l’assemblea dei lavoratori del Consorzio Pacaed, impegnati nella realizzazione del lotto ferroviario Enna Nuova-Dittaino della linea Palermo Catania.

Nel più grande cantiere della provincia si è discusso delle ragioni dello sciopero generale del 20 novembre e del profondo malessere sociale che attraversa il mondo del lavoro.

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In Sicilia il settore delle costruzioni registra livelli occupazionali record, grazie agli appalti pubblici, al Pnrr e agli ultimi effetti del Superbonus. Eppure, a questa crescita non corrisponde un miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori, sempre più schiacciati dal carovita e dalla perdita del potere d’acquisto.

Al centro dell’assemblea anche l’ingiustizia fiscale di un Paese in cui il peso dell’Irpef grava prevalentemente su lavoratori dipendenti e pensionati, che pagano un fisco iniquo, pagano per gli evasori fiscali, pagano al posto degli speculatori finanziari. La Cgil chiede una riforma fiscale più equa, salari dignitosi e maggiori investimenti nei servizi pubblici.

Lo sciopero generale del 20 novembre sarà anche una risposta ai tentativi di comprimere il diritto costituzionale allo sciopero, un diritto fondamentale che va difeso contro ogni deriva autoritaria e ogni tentativo di limitare la libertà di protesta e di dissenso.