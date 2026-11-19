Tempo di lettura: ~29 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Comunicato stampa Fitet Sardegna 2026-2027 - 16 del 19-11-2026.pdf





SERIE A1 MASCHILE: AL MURAVERA TT IL DERBY DI CAGLIARI, MA È UN CARLO ROSSI FORMATO GIGANTE A PRENDERSI LA SCENA

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Metà della serie A1 maschile parla sardo e ogni incrocio diventa una questione di orgoglio territoriale oltre che di classifica. I due recuperi, utili finalmente ad allineare il calendario hanno messo subito il pepe sulla coda alle formazioni isolane, a partire dall'infuocato derby del PalaTennistavolo di Cagliari che ha premiato al fotofinish il Muravera TT. I sarrabesi hanno messo subito il naso avanti con l’arcigna difesa del russo Artur Abusev, brava a respingere gli assalti dell’austriaco Andreas Levenko, ma a rimettere in carreggiata la Marcozzi ci ha pensato l'orgoglio di casa, Carlo Rossi. Il talento di Quartu Sant'Elena ha disputato una gara da incorniciare: prima ha domato al quinto set la resistenza del moldavo Andrei Putuntica, poi, dopo la pazzesca rimonta da due set sotto di Francesco Trevisan sull’indiano Jeet Chandra (risolta ai vantaggi della bella con due palle match annullate), ha sfoderato tutta la sua sensibilità tattica per sgretolare in tre rapidi set la muraglia di Abusev. Una doppietta d’autore che però ha fruttato ai cagliaritani soltanto un punto in classifica, perché nell'atto conclusivo Putuntica ha ritrovato lo smalto migliore regolando Levenko senza concedere set e regalando l’intera posta al club del Sarrabus. Lo stesso Muravera ha poi dovuto alzare bandiera bianca nella trasferta emiliana contro il Tennistavolo Reggio Emilia Grissin Bon, dove dopo la battaglia d'apertura vinta in quattro frazioni da Mihai Bobocica su Abusev, i padroni di casa hanno chiuso i conti grazie ai successi in tre set del portoghese João Monteiro su Trevisan e del romeno Alin Spelbus su Antonio Giordano. Ne esce una classifica cortissima e a forte trazione isolana: guida l’Apuania Carrara con dieci punti, davanti a Top Spin Messina a nove e a uno splendido Tennistavolo Sassari che affianca il Città di Siracusa sul terzo gradino a quota otto; a sette punti il Muravera TT aggancia proprio Reggio Emilia, mentre il Tennistavolo Santa Tecla Nulvi a sei e la Marcozzi Cagliari a cinque restano pienamente in scia.





TENNISTAVOLO SARDO IN EUROPA: QUATTRO MORI AI QUARTI, ONORE AL SANTA TECLA

Fine settimana europeo a tinte contrastanti per il tennistavolo isolano, che si conferma comunque protagonista assoluto sui palcoscenici continentali più prestigiosi.

A Nulvi, il Santa Tecla ha venduto cara la pelle nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la corazzata polacca del KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki, terza forza del ranking europeo e reduce dalla Final Four. Dopo l'illusorio vantaggio iniziale firmato da uno straripante Stephane Ouaiche su Marek Badowski, i padroni di casa hanno subito la rimonta ospite: Milosz Redzimski ha infatti disinnescato quattro set-point a un generoso Tommaso Giovannetti prima di imporsi, il difensore greco Panagiotis Gionis ha regolato con mestiere Jordy Piccolin e lo stesso Redzimski ha poi chiuso i conti sul 3-1 definitivo superando in quattro frazioni Ouaiche, rendendo la trasferta di ritorno del 19 dicembre in Polonia una vera e propria missione impossibile.

Decisamente più dolce, invece, il bilancio in Serbia, a Novi Sad, dove il Quattro Mori Cagliari di coach Stefano Curcio — al quale le atlete hanno regalato un compleanno indimenticabile — ha dominato il Gruppo A dello Stage 1 di Europe Cup staccando il pass per i quarti di finale a punteggio pieno con 24 punti. Con la formula che assegna la vittoria alla prima squadra capace di conquistare otto set sui quindici disponibili, le cagliaritane hanno superato all'esordio per 8-6 le spagnole del Museo de la Almendra Francisco Morales grazie ai successi pieni di Kim Seongjin e Pauline Chasselin e al sigillo finale di Tania Plaian, per poi travolgere con un perentorio 8-0 le francesi del CP Lyssois Lille Metropole, complice anche un ritiro tra le file transalpine, e completare l'opera nell'ultima giornata battendo nuovamente per 8-6 le polacche del PGE Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow, match in cui la solita Chasselin e una reattiva Plaian nel finale hanno rimediato a un avvio contratto dell'intero gruppo, sorretto costantemente dal prezioso apporto dalla panchina di Miriam Carnovale.





SERIE A2 MASCHILE/B

QUATTRO MORI IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO, VINCE ANCHE IL MURAVERA. FRENA IL NORBELLO

Al termine della quarta giornata della serie A2 maschile (girone B), il bilancio delle tre sarde registra una capolista solitaria a punteggio pieno e due inseguitrici impegnate in trasferte spigolose tra Abruzzo e Campania.

In cima alla classifica, a quota dieci punti con l'Ausonia Enna ma forte di quattro vittorie su quattro, la formazione cagliaritana espugna la Palestra Fortunato Bellina di Marsala contro i lilibetani ancora a secco. I rossoblù indirizzano subito la contesa con i successi netti di Ronit Bhanja su Giovanni Caprì e di Lorenzo Cordua su Francesco Maragioglio, seguiti dall'acuto in quattro set di Marco Poma contro Josip Huzjak. Dopo il doppio vinto da Huzjak e Maragioglio su Poma e Bhanja al quinto parziale, Lorenzo Martinalli piega Caprì e Bhanja concede il bis su Huzjak. Bhanja e Cordua restano così imbattuti in stagione, mentre Martinalli sale a quattro vittorie su sette e Poma resta al cinquanta per cento.

Al quarto posto, con otto punti, il Tennistavolo Norbello incassa invece il primo stop stagionale sul campo degli abruzzesi dell'Aragon Spartans Vasto. Nella palestra "Luigi D'Adamo", Giuseppe Calarco porta subito avanti i gialloblù del Guilcer contro Alessandro Di Marino, ma i padroni di casa ribaltano l'inerzia grazie a Jose Carlos Guillot Ruiz su Ivan Martin Sancho e Francesco Palmieri su Davide Lorenzo Simon. Il doppio vinto da Guillot Ruiz e Palmieri su Calarco e Simon spiana la strada ai vastesi, che chiudono i conti con Di Marino su Martin Sancho e Palmieri su Calarco, prima della rimonta finale di Simon su Davide Di Benedetto. Nel bilancio individuale norbellese, Simon guida con sei successi su otto, seguito da Calarco con cinque, dall'assente Damien Roland Gregory Provost con tre su quattro e da Martin Sancho in parità.

Subito dietro ai cugini oristanesi, a sette punti, si piazza il Muravera, corsaro nella palestra dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del Greco. Contro i corallini, Martin Sebastian Bentancor Fernandez supera agevolmente Cristian Mellino, ma Francisco Miguel Ruiz Rodriguez pareggia i conti all'esordio stagionale di Simone Cagna. I sarrabesi allungano poi con Jacopo Cipriano su Antonio Pellegrini e con il doppio vinto dallo stesso Cipriano insieme a Bentancor Fernandez su Pellegrini e Ruiz Rodriguez. Mellino accorcia al quinto set su Nicholas Famà, prima che Bentancor Fernandez chiuda la pratica contro Pellegrini e Ruiz Rodriguez fissi il punteggio finale su Cipriano. Tra le file del Sarrabus restano imbattuti Bentancor Fernandez e Alberto Lillo Bordajandi (sei su sei), seguiti da Vincenzo Carmona al cinquanta per cento, Famà, Antonio Giordano e dallo stesso Cipriano al primo acuto. Il campionato tornerà nel prossimo fine settimana per la quinta giornata: sabato 21 novembre alle 15.30 il Muravera farà visita all'Ausonia Enna, mentre alle 18.30 il Quattro Mori ospiterà a Cagliari l'Aragon Spartans Vasto. Domenica 22 novembre alle 17 toccherà infine al Tennistavolo Norbello, che riceverà tra le mura amiche il Torre del Greco.





SERIE A2 FEMMINILE: LE SARDE DETTANO LEGGE OVUNQUE

Se qualcuno pensava che il mare fosse un ostacolo per le trasferte, le ragazze dei club isolani hanno pensato bene di trasformarlo in un trampolino di lancio. Nel fine settimana dedicato alla terza e quarta giornata di Serie A2 femminile, le sette formazioni isolane sparpagliate nei quattro gironi hanno raccolto una pioggia di punti, piazzando ben quattro squadre al comando delle rispettive classifiche e lasciando pochissime briciole alle avversarie.





GIRONE A: QUATTRO MORI IN FUGA SOLITARIA

Sui tavoli lombardi di Lozza (Varese), il Quattro Mori Cagliari si conferma una macchina quasi perfetta, centrando due pesanti affermazioni che valgono il primo posto solitario a punteggio pieno (8 punti). Contro l'ASK Kras le cagliaritane partono in salita ma ribaltano tutto fino al 4-2 grazie alle doppiette di Caterina Angeli e ai sigilli dell'italo-cinese Wei Jian e della nigeriana Bukola Oluwatobi Ajayi.

Copione simile nella sfida successiva contro il GS Regaldi Novara: dopo lo stop iniziale di Angeli, il quartetto isolano innesta le marce alte e chiude 4-1 con un altro punto di Ajayi, il sigillo di Wei Jian, la zampata decisiva di Emilia Manukyan (atleta di origini armene) e il punto finale della stessa Angeli.





GIRONE B: IL MURAVERA FA DOPPIETTA DI SORRISI

Trasferta piemontese ricchissima di soddisfazioni a Verzuolo (Cuneo) per le due portacolori del Muravera TT. La formazione B conserva l'imbattibilità e la vetta condivisa del girone a quota 7 punti: dopo il pirotecnico 3-3 mattutino contro le padrone di casa dell'A4 Verzuolo Etea Engineering (firmato dalla doppietta dell’italo romena Mihaela-Suzana Encea e dal punto di Arianna Barani, ma c’era anche Anna Dessì), le sarrabesi regolano per 4-1 il T.T. Zimbardi Mondovì grazie ai due punti a testa di Barani ed Encea.

Percorso netto di giornata invece per il Muravera "A", che sale a 5 punti al terzo posto travolgendo prima il T.T. Zimbardi Mondovì per 4-0 (due acuti di Giulia Cavalli, uno ciascuno per la spagnola Ainhoa Cristobal e Federica Interlandi) e piegando poi il T.T. Enjoy per 4-2, trascinato da una scatenata Interlandi (due punti) e dai sigilli di Cavalli e Cristobal.





GIRONE C: SASSARI COMANDA, NORBELLO "BLU" SI DIFENDE

A Coccaglio (Brescia) va in scena anche l'atteso derby sardo, vinto nel quarto turno dal Tennistavolo Sassari A per 4-1 sul Tennistavolo Norbello "Blu". Le sassaresi si prendono così la testa solitaria del raggruppamento a quota 7 punti: prima pareggiano 3-3 contro il Castel Goffredo (due punti di Chiara Colantoni e uno di Laura Alba Pinna), poi si aggiudicano la stracittadina isolana con altri due centri di Colantoni e la doppietta di Pinna, rendendo vano il punto della bandiera guilcerina firmato dalla russa Sofia Ivanova su Claudia Caragea. Il Norbello "Blu" (ora quarto a 3 punti, che schiera in rosa anche l'italo armena Gohar Atoyan) può comunque consolarsi con il buon 3-3 strappato all'esordio di giornata contro le padrone di casa del Coccaglio Lampo, maturato grazie ai due punti di Ivanova e al successo di Giorgia Filippi.





GIRONE D: SASSARI B ALL'INSEGUIMENTO, NORBELLO "GIALLO" LOTTA

Nella palestra Le Badie di Prato, il Tennistavolo Sassari B incassa due vittorie pesanti che lo proiettano al secondo posto in solitaria a 6 punti, a una sola lunghezza dalla capolista Apuania Carrara. Le turritane superano prima il Circolo Tennistavolo Molfetta per 4-1 (due punti della russa Tatiana Vladimirovna Garnova e uno a testa per Lisa Bressan e per la romena Alexandra Stefania Ionita) e poi liquidano le padrone di casa del Prato Tennistavolo Fourtech per 4-0 con un'altra doppietta di Garnova e i punti di Bressan e Ionita.

Giornata più sofferta ma comunque positiva per il Tennistavolo Norbello "Giallo", quinto con 3 punti: dopo la sconfitta per 4-2 contro i Donatori di Sangue Fratres Cascina (dove non basta la doppietta dell'ecuadoriana Nathaly Noelia Paredes Murillo), le norbellesi rialzano la testa strappando un prezioso 3-3 al Circolo Tennistavolo Molfetta grazie ancora a due punti di Paredes Murillo e al sigillo finale di Marialucia Di Meo.

Hanno partecipato alla trasferta anche le campane Maria Ciaramella e Simona Ettari.





SERIE B1 /C

NULVI SI PRENDE LA VETTA SUL FILO DI LANA

La formazione dell'Anglona, aggancia al comando a quota dieci punti la squadra A di Cascina superandola nello scontro diretto, al termine di una maratona casalinga in cui i set si sono equivalsi e i padroni di casa hanno prevalso per appena dodici punti complessivi.

A Nulvi l'incontro si è aperto con la sofferta affermazione al quinto set di Tomas Koldas su Petrica Nita, subito pareggiata dal passo falso di Mattia Cuoluvaris alla bella contro Riccardo Grulliero. Maxim Kuznetsov ha riportato avanti i sardi superando Nicola Di Fiore in quattro frazioni, prima del sorpasso dei pisani firmato dal doppio Di Fiore-Grulliero su Koldas e Kuznetsov e dal netto successo di Nita su Alessandro Pagano. Sul baratro, i nulvesi hanno ribaltato l'esito della domenica con il sigillo di Koldas su Di Fiore e la vittoria finale di Kuznetsov su Grulliero, strappata anche grazie a un secondo parziale chiuso ai vantaggi.

Il bilancio delle prime quattro giornate fotografa gerarchie chiare tra i pongisti del sodalizio teclino: restano imbattuti nei singolari i due stranieri Koldas e lo svedese Charlie Arnold Carlsson (a punteggio pieno anche nel doppio in coppia con Kuznetsov), mentre lo stesso Kuznetsov guida le presenze con cinque successi su otto nei singolari. Più altalenante il rendimento degli altri italiani, con Pagano in perfetta parità tra vittorie e sconfitte e Cuoluvaris ancora a caccia della prima gioia personale.

Nel prossimo turno, valido per la quinta giornata e in programma sabato 21 novembre alle ore 15.00, la formazione dell'Anglona farà visita nella capitale al GS CRAL Comune di Roma presso l'Istituto Plinio Seniore di via Palestro.





SERIE B2/G

CUORE MURAVERA: IMPRESA IN RIMONTA A SORRENTO

Con una straordinaria prova di carattere, l’ASD Muravera TT piega in trasferta l’A.P.D. Sorrento Sport per 4-3, conquistando il terzo successo in quattro giornate e salendo al quarto posto in classifica (a quota 7 punti, a una sola lunghezza dal podio).

I sardi partono in salita cedendo nel primo singolare con Gioele Melis. A suonare la carica è subito la punta di diamante della squadra, Gabriele Bianchi (numero 69 d'Italia e autentica certezza con quasi il 90% di successi stagionali), che rimette tutto in parità. Sorrento prova a scappare di nuovo superando Matteo Passaro, ma da quel momento la gara cambia padrone.

Il Muravera tira fuori l'orgoglio e ribalta l'inerzia della sfida aggiudicandosi tre autentiche maratone risolte tutte al quinto e decisivo set. La scintilla arriva dal doppio: sotto di due parziali, Bianchi e Passaro firmano una rimonta capolavoro che ridà fiato alle ambizioni sarde. Sulle ali dell'entusiasmo, Bianchi concede il bis trascinando i compagni al primo sorpasso di giornata, prima che Melis (al terzo successo stagionale, che lo porta al 50% di vittorie) metta il sigillo definitivo sul match rendendo quasi indolore la sconfitta finale di Passaro, ancora alla ricerca del primo acuto personale in campionato.

Ora testa al prossimo big match: sabato 21 novembre il Muravera tornerà nuovamente in trasferta per sfidare il Ferentino, terza forza del girone, in uno scontro diretto che profuma già di alta classifica.





SERIE B FEMMINILE/H: QUATTRO SARDE IN CAMPO A ROMA, IL NORBELLO FA CORSA A SÉ

Il concentramento romano ospitato dal Liceo Scientifico Giuseppe Peano ha mandato in archivio le giornate numero tre, quattro e cinque del campionato cadetto in rosa, delineando gerarchie ormai piuttosto nette tra le formazioni isolane impegnate sul fronte tirrenico.

In cima alla graduatoria a quota otto punti, a punteggio pieno dopo quattro apparizioni, prosegue la marcia solitaria della compagine del Guilcer. Le giocatrici gialloblù hanno archiviato senza troppi patemi il derby contro le sassaresi nel quarto turno, lasciando per strada soltanto briciole di parziali, per poi regolare nella quinta giornata anche le padrone di casa dell'APD Giovanni Castello. Protagoniste indiscusse del rullo compressore oristanese sono Larisa Lavrukhina, sette successi su sette finora e ancora imbattuta, e Marina Conciauro, anche lei al cento per cento con sei affermazioni su altrettante gare disputate, comprese le doppiette personali firmate nella sfida contro le capitoline dove la sola Rossana Antonella Ferciug ha ceduto il passo a Maria Alejandra Rojas, fermando al settantacinque per cento il proprio bilancio stagionale.

Alle spalle della capolista, distanziata di tre lunghezze a quota cinque, si colloca la formazione di Quartu Sant'Elena. Le campidanesi hanno aperto la trasferta laziale con un pareggio contro le romane nel terzo turno: Elena Elli ha aperto le danze superando Silvia De Bianchi prima di arrendersi al quinto set a Rojas, mentre Eleonora Trudu ha fatto il pieno regolando prima Lia Paola Condorelli e poi Floriana Franchi, rendendo indolori le due battute d'arresto di Giulia Ibba, ancora a secco di vittorie in stagione. Nel turno successivo il sodalizio quartese si è poi aggiudicato il combattuto derby del sud Sardegna contro le sarrabesi.

Proprio la squadra di Muravera occupa la terza piazza con quattro punti all'attivo. Nella stracittadina contro le quartesi le gialloblù hanno venduto cara la pelle, cedendo soltanto al quinto set in tre dei quattro singoli persi, con Martina Tirrito capace di battere Ibba ma poi superata al fotofinish da Elli, e con Aurora Piras beffata sul filo di lana sia da Elli, sia da Trudu ai vantaggi della quinta frazione, mentre Claudia Melis non è riuscita a impensierire Trudu.

Il riscatto per le rappresentanti del Sarrabus è arrivato puntuale nella quinta giornata contro la compagine turritana: Tirrito ha piegato prima Arianna Rassu e poi Marialaura Mura, Piras ha avuto la meglio su Alessia Rassu e sulla stessa Arianna Rassu, mentre Melis ha ceduto l'unico punto alle avversarie contro Mura. Nelle statistiche stagionali muraveresi spiccano il settantuno virgola quattro per cento di Tirrito, il cinquanta per cento di Piras, il trentatré virgola tre di Anna Dessì, assente a Roma, e il sedici virgola sette di Melis.

Chiude la classifica a zero punti, dopo quattro sconfitte in altrettanti impegni, il club del Capo di Sopra. Oltre al già citato passivo incassato nel quarto turno contro la capolista del Guilcer, le atlete del nord Sardegna hanno raccolto un solo acuto nella quinta giornata contro le sarrabesi grazie all'affermazione di Mura su Melis, unica a muovere il tabellino in una trasferta complicata per le giovani Arianna e Alessia Rassu, entrambe ancora ferme al palo in campionato a differenza della compagna di squadra Maria Elena Musio, non presente a Roma ma forte del cinquanta per cento di successi raccolti in precedenza.





SERIE C1/P: LA GIORNATA LASCIA LE SARDE PADRONE DELLA PARTE ALTA

Cinque formazioni sarde occupano i primi cinque posti davanti alle tre romane. In vetta resta Il Cancello Alghero, che in via Biasi piega all'ultimo singolare il Tennistavolo Paulilatino 2014, ora terzo. Per i catalani fa la differenza Andrei Bukin (sette su otto in stagione), imbattuto contro Basiru Taiwo Oladimeji e a segno in doppio con Walter Barroi, autore anche del punto d'apertura su Nicolò Carta. Ai guilcerini non bastano la doppietta di Oladimeji e i successi di Giancarlo e Nicolò Carta su Marco Tiloca.

Seconda piazza per il Tennistavolo Guspini, che sull'Asse mediano supera sul filo di lana il Tennistavolo Sassari, quinto con la Muraverese. I turritani non approfittano della serata perfetta di Simone Demontis (otto su otto in campionato, a segno su Manuel Broccia e Luca Broccia) né il guizzo di Stefano Ganau su Luca Broccia: i padroni di casa ribaltano tutto grazie alla doppietta di Riccardo Giulio Lisci su Luca Baraccani e Ganau, al punto di Manuel Broccia su Nicola Cilloco e al doppio vinto da Lisci e Manuel Broccia su Demontis e Ganau.

Quarta la Muraverese, che in viale Rinascita supera i capitolini del Cral Nera pur senza lo spagnolo Alberto Cordoba Lopez Merlo. Trascina i sarrabesi Riccardo Dessì, vincente su Lorenzo Cirillo e Valerio Gallozzi e in doppio con Marcello Porcu contro Lorenzo Bonelli e Cirillo; completano il bottino i punti di Andrea Manis su Gallozzi e dello stesso Porcu su Cirillo.

Sabato 21 novembre (ore 16.00) Guspini fa visita all'ASD Dynamo e alle 17.00 la Muraverese ospita il Paulilatino; domenica 22 (ore 10.00) in corso Cossiga va in scena il derby tra Tennistavolo Sassari e Il Cancello Alghero.





SERIE C2: IGLESIAS FA VUOTO ALLE SPALLE, QUARTU SI RILANCIA E GUSPINI MUOVE FINALMENTE LA CLASSIFICA

La quarta giornata della Serie C2 maschile regionale consolida il primato solitario della Polisportiva ITC E. Fermi, che all’ex Enaoli regola senza troppi patemi l’ASD Quattro Mori nello scontro al vertice. Gli iglesienti restano così a punteggio pieno in testa alla graduatoria (non succedeva da sei anni a questa parte), mettendo subito le cose in chiaro grazie a Shola Oyetayo, ancora immacolato in campionato con otto successi su otto e un solo set lasciato per strada da inizio stagione, capace di liquidare in apertura Gianluca De Vita e successivamente Giuseppe Lepori. Sul velluto anche Giovanni Siddu, che supera in tre parziali sia Stefano Sedda, sia lo stesso De Vita, mentre Bruno Pinna porta a casa il singolare contro Lepori e poi blinda il doppio insieme a Oyetayo. A rendere meno amara la trasferta cagliaritana ci pensa soltanto Sedda, che nell’ultima frazione riesce ad avere la meglio su Roberto Pili.

Alle spalle delle prime due della classe approfitta del passo falso altrui il Tennistavolo Quartu, che tra le mura amiche di via Vespucci rallenta la corsa del Tennistavolo Guilcier Ghilarza. I padroni di casa costruiscono il successo sfruttando la serata di grazia di Alvaro Nunez Buozi, implacabile prima contro Alessandro Faedda e poi contro Mario Marchi, e la solidità di Marco Isola, a segno su Briam Mele ma poi costretto alla resa contro l’imbattuto Mariano Zucca. A fare la differenza nell’economia della sfida sono il doppio vinto in rimonta al quinto set da Isola e Nunez Buozi su Faedda e Mele e il sigillo di Nicola Orani su Faedda, dopo che lo stesso Orani aveva ceduto a Zucca.

Vittoria al cardiopalma invece in Corso Cossiga per il Tennistavolo Sassari A, che piega soltanto all’ultimo respiro l’ASD TT Decimomannu. I turritani soffrono il rientro stagionale di Carlo Orrù, capace di imporsi sia su Alexander Evans, sia su Luca Pinna e di firmare anche il doppio in coppia con Antonello Mei al quinto parziale contro gli stessi Evans e Pinna. A tenere a galla i padroni di casa provvedono però Maurizio Ledda, bravo a spuntarla ai vantaggi della bella contro Mattia La Gaetana e poi a chiudere i conti nell’incontro decisivo su Mei, lo stesso Pinna, vittorioso in cinque set su Marco Schirru, ed Evans, che piega in tre frazioni La Gaetana.

In zona bassa arriva invece il primo squillo stagionale per il Tennistavolo Guspini, che sul tavolato del Palazzetto dello Sport dell’Asse Mediano non lascia scampo al Tennistavolo Azzurra di Cagliari. Una serata a senso unico per i padroni di casa, trascinati dal percorso netto di Silvio Dessì e Fabrizio Melis contro i portacolori del capoluogo Giovanni Pomata, Gianmichele Zanelli e Alessandro Polese, mentre a Massimiliano Broccia toccano gli unici due incroci tirati fino all'ultimo respiro dell'intero pomeriggio.

“La vittoria contro l'Azzurra ha rappresentato un primo step nella stagione verso l'iniziale obiettivo della salvezza”, commenta a fine gara il presidente dei medio-campidanesi Michele Lai. “Dopo le prime due partite giocate da parte nostra senza un titolare, l'importante era smuovere un po' la classifica e allontanarsi dalle zone calde che vedono Azzurra e Decimomannu forse meno attrezzate delle altre in questo campionato di C2 anomalo con due-tre squadre candidate decisamente a lottare per la vittoria finale anche in virtù della possibilità di schierare giocatori stranieri o fuori categoria per il livello generale. Un quadro più chiaro penso si avrà al termine del girone di andata, sulla base delle intenzioni delle succitate due-tre di schierare i fuori quota in tutte le gare o in maniera random, influenzando in maniera imprevedibile l'esito di alcuni match. Da parte nostra cercheremo di onorare le varie partite, cercando di dare filo da torcere a tutte”.

Il campionato tornerà in campo per la quinta giornata con la capolista sulcitana attesa dalla trasferta contro i decimesi, mentre i cagliaritani del Quattro Mori ospiteranno il Guspini; completeranno il programma gli incroci tra Ghilarza e Sassari A e il derby campidanese tra Azzurra e Quartu.





SERIE D1/A: NULVI IN FUGA

LANUSEI E ALGHERO RESTANO IN SCIA TRA MILLE AFFANNI





Quattro turni bastano per capire che in vetta qualcuno ha già messo la freccia, mentre dietro ci si arrangia tra scampagnate domenicali fin troppo comode e trasferte trasformate in autentiche vie crucis.

Davanti a tutti prosegue la marcia solitaria del Santa Tecla Nulvi, che sul tavolato di casa liquida i giovani del Tennistavolo Sassari B lasciando agli ospiti un solo parziale. Francesco Ara e Costantino Luca Pilo restano imbattuti in stagione, ben scortati da Stefano Conconi, a segno nei singolari e in doppio con lo stesso Pilo. Per i turritani, Daniele Caria, Marco Pirisi e Francisco Javier Duarte Alessandri si limitano a timbrare il cartellino.

In scia tiene botta la compagine dell'Ogliastra, costretta però agli straordinari sul campo del Paulilatino fino all'ultimo confronto. I paulesi vendono cara la pelle aggrappandosi alla doppietta di Gianni Pintus e al doppio vinto con Luciano Meloni. Lo Sporting Lanusei ringrazia la regolarità di Alessandro Sale e i due acuti di Franco Giordano, prima che Maurizio Cuboni piazzi la zampata decisiva su Carlo Maulu. Domenica da dimenticare, invece, per Giuseppe Mellai ed Emiliano Deplano.

Sul terzo gradino del podio resta Il Cancello Alghero, che sfrutta le mura amiche per respingere il Ping Pong Monterosello. I catalani mettono al sicuro l'intera posta con l'imbattuto Carmine Niolu, determinante anche in doppio insieme a Marco Cassitta. Lo stesso Cassitta e Salvatore Christian Mulas completano l'opera piegando Paolo Bertulu, rendendo inutili i due graffi, del sassarese Samuel Paganotto e il lampo iniziale di Sergio Idini.

Nei bassifondi muove finalmente la classifica il Tennis Tavolo Olbia, che espugna la tana de Il Cancello Alghero Gialla lasciando i giovani algheresi sul fondo insieme a paulesi e sassaresi. I galluresi si aggrappano all'infallibile Antonio Trubbas e a Pier Paolo Melis, autore di due acuti pesanti compreso quello che chiude i conti alla quinta frazione su Claudio Ruggiu, oltre al successo in coppia con lo stesso Trubbas. Ai padroni di casa non bastano le stoccate di Ruggiu e Massimiliano Salis su Stefano Corda, con il diretto interessato Melis che analizza così la domenica: "È stata un'ottima prova da parte di Trubbas e di tutto il collettivo. Siamo riusciti a limitare i danni contro un avversario solido che ci ha dato parecchio filo da torcere, a partire dal doppio tiratissimo risolto soltanto al quinto set, dove Angelo Nearco e Fabrizio Piras hanno dimostrato di poter lottare tranquillamente per questa categoria. Noi siamo ancora in fase di rodaggio, però siamo risoluti nel provarle tutte pur di mantenere la D1, a partire dal prossimo scontro diretto interno contro la formazione sassarese che diventa già uno snodo fondamentale".

Il prossimo fine settimana torna il campionato per la quinta giornata di andata. Sabato 21 novembre (ore 16.30) ad Alghero i padroni di casa ospiteranno la capolista anglonese, mentre alle 17.00 i galluresi riceveranno la seconda squadra sassarese. Domenica 22 novembre chiusura con i gialli algheresi opposti al quintetto del Guilcer (ore 10.00) e con i sassaresi del Monterosello che attenderanno la formazione ogliastrina (ore 16.00).





SERIE D1/B: NON SI FANNO SCONTI. IL CARBONIA PASSEGGIA, IN TRE RESTANO ATTACCATE AL TRENO

La classifica si spacca: due capoliste imbattute, due inseguitrici a ruota e quattro squadre a raccogliere briciole.

In vetta prosegue la marcia del Carbonia che nella palestra di via Roma sbriga senza affanni la pratica contro La Saetta. Luciano Macrì regola Luciano Oppo e Simone Sebis, Pietro Pili concede un solo parziale a Sebis e chiude su Christian Ferro, mentre Vito Moccia piega Ferro e consolida il suo percorso netto in campionato (sette su sette). In mezzo, il doppio di Macrì e Moccia su Oppo e Sebis completa una giornata a senso unico per i sulcitani.

Appaiato in cima resta il Decimomannu, che passa sul campo di viale Rinascita piegando allo sprint la Muraverese Young. I sarrabesi scattano con l'imbattuto Roberto Chessa su Italo Fois e con Alberto Piras su Paolo Giovanni Soraggi, ma Marco Saiu firma la doppietta su Mario Bordigoni e Marco Dessì. Decisivi il successo di Fois su Piras e il doppio vinto al quinto set da Saiu e Fois su Bordigoni e Chessa, che rende inutile l'ultimo acuto di Bordigoni su Soraggi.

A una lunghezza dal tandem di testa si conferma la Muraverese Senior, corsara a Quartu Sant'Elena contro la compagine gialla locale. I quartesi si reggono interamente su Riccardo Di Giovanni, a segno nei singolari su Roberto Murgiano e Guido Lampis e nel doppio con Gianfranco Ibba ai danni di Pierluigi Montalbano e Murgiano. Per il resto è dominio sarrabese: Montalbano non lascia nemmeno un set a Salvatore Boi e Ibba, restando imbattuto dopo otto gare, mentre Lampis (su Ibba) e Murgiano (su Marco Atzeni) completano l'opera.

Resta agganciata al treno di testa anche la formazione verde di Quartu Sant'Elena, che nello stesso impianto cittadino rimonta e batte la Marcozzi Boss. I cagliaritani scappano grazie ai successi al quinto set di Mattia Cabitza su Matteo Pitzanti, di Stefano Manca su Marco Orani e al doppio vinto dalla stessa coppia ospite, con il solo Vincenzo Meloni a tenere a galla i locali su Licio Rasulo (ancora a zero in stagione). Nel finale però Orani (su Cabitza), Pitzanti (su Rasulo) e ancora Meloni (su Manca) ribaltano l'inerzia e lasciano i rossoblù cagliaritani ultimi. A fotografare il momento positivo dei quartesi è proprio Meloni, protagonista assoluto della rimonta: “Sto attraversando un ottimo periodo e riesco a battere avversari contro cui fino a un anno fa non avrei nemmeno immaginato di potermela giocare, merito anche del lavoro in palestra con i nuovi tecnici Gioele Melis e Alvaro Nunez. Scendere in campo con questi ragazzi così giovani e in crescita è un piacere, ma non facciamo calcoli: il campionato è competitivo, come abbiamo visto contro il Decimomannu dove il passivo è stato più pesante di quanto detto dal tavolo, e il nostro obiettivo resta una salvezza tranquilla senza perdere la voglia di divertirci”.

Sabato 21 novembre torna subito il campionato con la quinta d'andata. Alle 15.30 il Palatennistavolo di Cagliari ospita il confronto salvezza tra Marcozzi Boss e La Saetta; alle 16, in via Roma, la capolista Carbonia riceve la Quartu Verde. Chiusura alle 17 a Muravera con il big match tra Muraverese Senior e Decimomannu, affiancato sullo stesso campo dalla sfida tra Muraverese Young e Quartu Gialla.





SERIE D2 MASCHILE: SETTE GIRONI AL PICCOLO TROTTO TRA DOMINII NETTI E PRIME GERARCHIE





GIRONE A

La capolista GS TT Alghero marcia a punteggio pieno dopo aver travolto la prima squadra turritana senza concedere nemmeno un incontro. Sul tavolo della palestra De Biasi, Efisio Pisano, Antonio Spissu ed Emilio Maiello regolano con autorità Arianna Rassu, Alessia Rassu, Stefano Carente e Samuele Mannu, lasciando solo due parziali nel secondo singolare di Spissu contro Arianna Rassu prima del sigillo finale di Giuseppe Mancino su Alessia Rassu. Con questo successo Pisano sale a quattro vittorie su quattro, affiancato dall'imbattibilità stagionale di Spissu, Maiello e Mancino. Alle spalle della battistrada si prende la piazza d'onore la formazione blu del Cancello Alghero, che si aggiudica la stracittadina contro i compagni di club della squadra rossa. Michael Caria apre e chiude i giochi superando Daniele Oliviero e Andrea Urgias, accompagnato dai punti di Alberto Sattin su Alessandro Freddi, di Raffaele Tavera sullo stesso Oliviero e del doppio Tavera-Mattia Carboni su Luca Calaresu e Freddi. Ai rossi restano i due acuti di Urgias e Calaresu, entrambi a segno al quarto o quinto set contro Carboni. Nel terzo turno, in programma domenica 22 novembre a Sassari, la seconda squadra turritana ospiterà i rossi catalani mentre il Tennistavolo Sassari A attenderà la formazione blu algherese.





GIRONE B

Il comando solitario appartiene alla formazione gallurese dell'Olbia D2, capace di piegare nettamente il Tennistavolo Sassari C nella palestra di Isticadeddu. Gelu Ciobanu conferma il proprio percorso netto con due successi su Enrico Sini e Maurizio Scanu, imitato da Ugo Piras che supera al quinto set lo stesso Scanu e al quarto Maria Paola Tolu, unica a salvare l'onore ospite piegando Lucian Apostoleanu. Di Sergio Della Gatta su Sini e del doppio Ciobanu-Apostoleanu su Tolu-Scanu gli altri punti olbiesi.

A ridosso della vetta avanza il Santa Tecla Nulvi, che supera di misura i catalani verdi del Cancello Alghero. Decisivo Marcello Bianco, imbattuto in singolare contro Costantino Castaldi e Antonio Andrea Urgias oltre che vincente in doppio insieme a Marco Manca, a sua volta a segno al quinto set su Giuseppe Pirisi. Per gli ospiti non bastano gli acuti di Urgias su Luca Baduena, di Castaldi su Manca e di Pirisi ancora su Baduena. Domenica 22 novembre il programma della terza giornata proporrà a Sassari le sfide tra i giovani turritani e gli anglonesi di Nulvi e tra il Tennistavolo Sassari C e la compagine verde algherese.





GIRONE C

Comanda in solitaria il Guilcier Ghilarza, che espugna il palazzetto di Guspini lasciando ai padroni di casa soltanto le due giocate di Sergio Vacca su Pierpaolo Cubadde e Nicola Cuccureddu, entrambe chiuse al quarto o quinto parziale. Per i guilcerini salgono in cattedra Salvatore Motzo, ancora imbattuto in campionato dopo i successi su Giorgio Onnis e Luca Frau, lo stesso Cuccureddu su Frau, Cubadde su Onnis e il doppio Cuccureddu-Adolfo Simbula su Onnis-Vacca.

Alle sue spalle si prende la piazza d'onore in solitaria l'Oristano Bianca: dopo aver travolto senza appello i cugini della squadra rossa nel recupero della prima giornata (grazie alle doppiette di Emanuele Marras, Antonio Angioni e Carlo Carta contro Salvatore Sanna, Mariapia Anna Are e Francesco Pibi, completate dal doppio Carta-Marras), i biancorossi bissano il successo imponendosi di misura (4-3) anche nell'altro derby cittadino contro il Tennistavolo Oristano Young. A trascinare l'Oristano Bianca è ancora uno straordinario Emanuele Marras, autore della doppietta su Lorenzo Fazio e Mauro Sanna e vincente anche in doppio in coppia con Carlo Carta (3-0 su Gabriele e Lorenzo Fazio), a cui si aggiunge l'acuto dello stesso Carta ancora su Lorenzo Fazio. Ai giovani dell'Oristano Young non bastano la bella doppietta di Gabriele Fazio (in rimonta su Carta e Angioni) e il punto iniziale di Mauro Sanna su Angioni per evitare la sconfitta.

Infine, il Gu-Spin conquista i primi punti superando di misura proprio l'Oristano Rossa: al doppio successo di Are su Armando Casti e William Casti e al punto di Sanna su Giacomo Mandis, i medio-campidanesi rispondono con lo stesso Mandis e William Casti su Pibi, con Filippo Sogus su Sanna e con il doppio Sogus-William Casti. Sabato 21 novembre la terza giornata vedrà l'Oristano Bianca ricevere il Guspini, la capolista Ghilarza ospitare il Gu-Spin e il derby cittadino tra Oristano Rossa e Oristano Young.





GIRONE D

Il Tennistavolo Carbonia conserva la vetta solitaria superando in volata i padroni di casa del Decimo Green nella palestra di via Eleonora d'Arborea. I sulcitani costruiscono il blitz con la doppietta di Marco Ibba su Marco Podda e al quinto set su Fabio Ferrabue, il successo di Marco Lai su Marco Sanna e il punto in doppio della coppia Ibba-Lai su Sanna-Francesco Mela. I decimesi con le affermazioni di Ferrabue su Lai, di Sanna su Mauro Cossu e di Mela su Stefano Fanari si assicurano almeno un punto in graduatoria.

Alle spalle della prima della classe si insedia l'Atletica Serramanna, vittoriosa sul Tennistavolo Iglesias B grazie alla doppietta di Beniamino Pillitu su Maurizio Vacca e Pasquale Narducci, ai successi al quinto set di Marcello Mocci su Sergio Aramu e di Fulvio Simonelli su Giancarlo Pili, oltre al sigillo di Adriano Zucca su Vacca; per gli iglesienti a segno Pili su Zucca e il doppio Pili-Narducci su Zucca-Pillitu.

Nel prossimo turno, tra sabato 21 e domenica 22 novembre, entrambe le gare si giocheranno a Decimomannu con gli Sharks opposti al Serramanna e il Decimo Green contro la formazione di Iglesias.





GIRONE E

Resta sola al comando la Marcozzi Over, che passa sul campo dell'Azzurra Rossa cedendo soltanto il singolare di apertura a Gianfranco Manca contro Antonello Concas. I cagliaritani ribaltano la sfida con le doppiette di Giuseppe Curreli su Varis Lai e Matteo Nieddu e di Roberto Urpis sugli stessi Nieddu e Manca, completate da Concas su Marco Panteghini e dal doppio Urpis-Curreli su Manca-Lai.

Subito dietro insegue la Torrellas, corsara a Decimomannu contro il Decimo Red: i capoterresi piazzano il break con i due punti di Celestino Pusceddu su Aldo Franceschi e Diego Desogus, i singolari di Luigi Congiu su Desogus, di Antonello Migliaccio su Tomaso Fenu e di Marco Carboni su Davide Cauli, più il doppio Carboni-Congiu al quinto parziale su Fenu-Franceschi, mentre ai locali resta il guizzo finale di Franceschi su Migliaccio. Terzo gradino per i Quattro Mori Baby, che travolgono il fanalino di coda Cagliari Tennistavolo con la doppietta di Elena Kuznetsova su Luca Rassu e Riccardo Satta, i due punti di Gian Paolo Collu su Gabriele Cruciani e Rassu, gli acuti di Fabia Vacca su Satta e di Alice Maria Meloni su Cruciani e il doppio Fabiano Peddis-Meloni su Satta-Pierangelo Manunza. Sabato 21 e domenica 22 novembre la terza giornata proporrà la capolista Marcozzi Over “in casa” del Cagliari Tennistavolo, l'incrocio tra Azzurra Rossa e Decimo Red e la sfida di Capoterra tra Torrellas e Quattro Mori Baby.





GIRONE F

Continua la corsa a tre in testa alla classifica, con Marcozzi Gold, Quattro Mori e Azzurra Verde ancora a punteggio pieno e quasi impeccabili nei parziali. La formazione oro della Marcozzi travolge i Quattro Mori Smash lasciando un solo set a Dario Sardu contro Luca Calamida, autore di due punti insieme a Ivan Gaias e Leonardo Rasulo contro Manuela Casu, Fabrizio Porrà e Salvatore Piccardi, oltre al doppio Calamida-Gaias su Sardu-Giovanni Pilia.

Identico copione per l'Azzurra Verde sul campo del Tennistavolo Quartu, piegato dalle doppiette di Vincenzo Salustro su Mattia Garbato e Davide Pinna, dai punti di Mauro Serra su Davide Pinna, di Davide Mameli su Enrico Dessalvi e Garbato, di Luca Pinna su Dessalvi e dal doppio Luca Pinna-Salustro su Davide Pinna-Dessalvi.

Resta in scia anche la prima squadra dei Quattro Mori, che supera La Saetta con i due successi di Barbara Lecca su Umberto Sbardella e Gioele Puddu, la doppietta di Riccardo Esposito su Puddu e Francesco Murtas, il punto di Gianluca Pani su Sbardella e il doppio Nicoletta Montis-Pani su Murtas-Puddu; ai quartesi resta il guizzo al quinto set di Murtas su Montis.

Sabato 21 novembre riflettori puntati sullo scontro al vertice tra Quattro Mori e Marcozzi Gold al Palatennistavolo di Cagliari, dove l'Azzurra Verde affronterà i Quattro Mori Smash, mentre a Quartu andrà in scena la stracittadina tra La Saetta e Tennistavolo Quartu.





GIRONE G

La Muraverese Old guida in solitaria il raggruppamento sarrabese-ogliastrino dopo aver superato lo Sporting Lanusei A nella palestra di viale Rinascita. I padroni di casa indirizzano la gara con le doppiette di Francesco Marotta su Anna Loddo e Giovanni Avagliano e di Federico Cuccu al quinto set contro Riccardo Albai e la stessa Loddo, completate dal punto di Antonio Agostinelli su Avagliano e dal doppio Cuccu-Marotta su Avagliano-Albai; agli ogliastrini resta il punto al quinto set di Albai su Agostinelli.

Alle spalle della capolista sale il Muravera TT, che si aggiudica il derby cittadino contro i giovani della Muraverese Baby grazie alle doppiette di Beatrice Zedda su Gabriele Loi e Leonardo Basciu e di Francesca Giglio su Francesco Basciu e Loi, oltre al punto di Emilio Useli su Francesco Basciu e al doppio Zedda-Giglio sui fratelli Basciu; per i baby a segno soltanto Leonardo Basciu al quinto set su Useli. Domenica 22 novembre entrambe le sfide della terza giornata si disputeranno al Palazzetto Lixus di Lanusei, dove la formazione B ospiterà il Muravera TT e lo Sporting Lanusei A attenderà la Muraverese Baby.





D2: I PADRONI DEI TAVOLI DOPO LE PRIME DUE GIORNATE

La classifica avulsa dei rendimenti individuali premia un ristretto gruppo di giocatori ancora imbattuti in singolare, capaci di trascinare le rispettive formazioni ai piani alti dei sette gironi isolani.





I DOMINATORI CON QUATTRO VITTORIE SU QUATTRO

In cima alla graduatoria generale spiccano i nomi di chi non ha ancora lasciato per strada nemmeno un incontro su quattro disputati. Nel raggruppamento settentrionale d'apertura guida l'algherese Efisio Pisano, capace di cedere appena un set in quattro uscite, imitato nel girone gallurese-turritano dal portacolori olbiese Gelu Ciobanu, anche lui fermo a un solo parziale concesso. Identico ruolino di marcia nel terzo raggruppamento per il ghilarzese Salvatore Motzo, che lascia appena un set agli avversari, mentre il guspinese Sergio Vacca mantiene l'imbattibilità con tre parziali smarriti. Nel folto gruppo cagliaritano della fascia F brillano infine i quattro successi su quattro di Ivan Gaias per la formazione oro della Marcozzi, di Riccardo Esposito e Barbara Lecca per la prima squadra dei Quattro Mori e della coppia dell'Azzurra Verde formata da Davide Mameli e Vincenzo Salustro, con Lecca e Mameli ancora addirittura immacolati sul fronte dei set persi. A quota quattro sigilli si issa anche Francesco Marotta, trascinatore della compagine sarrabese al comando del girone orientale.

GLI ALTRI IMBATTUTI DI PESO

Alle spalle del gruppo di testa si distinguono diversi interpreti a punteggio pieno con tre vittorie su altrettante partite disputate. Nell'impianto algherese restano inviolati Antonio Spissu ed Emilio Maiello, così come nel girone F mantengono lo zero nella casella delle sconfitte Luca Calamida, Leonardo Rasulo e Gianluca Pani. Stesso percorso netto per Fabia Vacca tra i giovani dei Quattro Mori nel raggruppamento E. Tra chi ha calcato il tavolo due volte portando a casa il bottino pieno spiccano inoltre il catalano Giuseppe Mancino, i sassaresi Marcello Branca e Pier Luigi Scudino, il nulvese Marcello Bianco, il serramannese Beniamino Pillitu, il decimomannese Mirko Lampis e, nel girone orientale, l'ogliastrino David Mereu insieme alle muraveresi Francesca Giglio e Beatrice Zedda.

















FOTO MARTA MORATTI FOTO TOMASO FENU FOTO SERGIO RUIU FOTO ETTU FOTO SERGIO RUIU