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Un incontro breve ma denso di significati quello andato in scena a Shenzhen, in Cina, dove il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin hanno avuto un colloquio durato circa 40 minuti. Al centro della discussione, secondo quanto riportato, la risoluzione del conflitto ucraino e lo stato delle relazioni bilaterali tra Washington e Mosca.

Un faccia a faccia in territorio cinese

La scelta di Shenzhen come cornice dell'incontro non è casuale: la città, hub tecnologico e finanziario della Cina meridionale, ospita in questi giorni un vertice internazionale che ha riunito leader di diversi Paesi. La presenza simultanea di Trump e Putin ha offerto l'occasione per un confronto diretto, seppur breve, su uno dei dossier più delicati della geopolitica contemporanea.

I temi sul tavolo: Ucraina e rapporti USA-Russia

Il cuore del colloquio è stato inevitabilmente la guerra in Ucraina, tema su cui le posizioni di Washington e Mosca restano distanti. Fonti diplomatiche riferiscono che i due presidenti hanno esplorato possibili vie per un negoziato di pace, senza però annunciare intese concrete. Parallelamente si è parlato di relazioni bilaterali: dai dossier economici alle sanzioni, fino alla cooperazione su sicurezza e disarmo.

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Le reazioni e i prossimi passi

L'incontro ha immediatamente acceso il dibattito internazionale. Gli analisti sottolineano come un contatto diretto tra Trump e Putin, per quanto breve, possa rappresentare un segnale di apertura verso un canale diplomatico che negli ultimi anni si era raffreddato. Resta da capire se a questo primo scambio seguiranno incontri più strutturati e con risultati verificabili, soprattutto sul fronte ucraino.

Un equilibrio ancora da costruire

Il colloquio di Shenzhen conferma la complessità dello scenario globale, dove mediazione e contrapposizione convivono. Mentre l'Europa osserva con attenzione, i mercati e le cancellerie attendono segnali più chiari. Per ora, l'unico dato certo è la durata del faccia a faccia: circa 40 minuti, un tempo simbolico ma sufficiente a riaprire un dialogo che molti consideravano congelato.

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