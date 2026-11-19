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Un'importante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 indagati, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani. L'operazione, condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Andria a partire da dicembre 2024, ha smantellato un presunto traffico internazionale di mezzi agricoli rubati.

Il blitz e il dispiegamento di forze

Per l'esecuzione delle misure, sono stati impiegati circa 100 Carabinieri, supportati da personale specializzato del 6° Nucleo Elicotteri, del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, dello Squadrone Eliportato Cacciatori 'Puglia' e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno. Il dispiegamento di mezzi e uomini sottolinea la complessità e la rilevanza dell'operazione, che ha richiesto coordinamento su più fronti.

Le indagini e il coordinamento della Procura

L'inchiesta, avviata nel dicembre 2024, ha permesso di ricostruire una rete dedita al traffico internazionale di mezzi agricoli rubati, con ramificazioni che andavano oltre i confini nazionali. Gli inquirenti hanno raccolto elementi che hanno portato alla richiesta di misure cautelari da parte della Procura di Trani, accolte dal Gip del Tribunale. I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa indetta per oggi alle 10:30 presso la Procura di Trani.

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Un fenomeno criminale in crescita

Il traffico di mezzi agricoli rubati rappresenta un fenomeno criminale sempre più diffuso, che sfrutta la vulnerabilità delle aree rurali e la difficoltà di tracciamento dei mezzi. Le forze dell'ordine intensificano i controlli e le indagini per contrastare questo business illecito, che danneggia gli imprenditori agricoli e alimenta economie parallele.

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