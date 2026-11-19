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Allerta gialla in undici regioni per giovedì. Venerdì e sabato aumentano le schiarite, ma sulle pianure del Nord torna la nebbia. Domenica 22 è attesa una nuova perturbazione atlantica.

L’Italia attraversa una fase di tempo variabile, segnata dal passaggio ravvicinato di perturbazioni. Giovedì 19 novembre le piogge interessano soprattutto parte del Centro-Nord e i versanti tirrenici, mentre il vento occidentale si rinforza su molte regioni. Tra venerdì e sabato è prevista una pausa più soleggiata; domenica 22 novembre il tempo potrebbe peggiorare nuovamente a partire dal Nord.

Giovedì 19 novembre: piogge, raffiche e mareggiate

Al Nord il passaggio della perturbazione porta precipitazioni, più presenti tra Lombardia e Nord-Est, con un miglioramento nel corso della giornata. Sono previste nevicate lungo i settori alpini di confine.

Al Centro le piogge coinvolgono in particolare Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni anche nelle zone interne del versante adriatico. Possibili schiarite dal pomeriggio sui settori tirrenici. Instabilità anche sulla Sardegna centro-settentrionale.

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Al Sud le nubi sono più compatte sulla Campania, sulla Calabria tirrenica e in alcune aree interne, dove sono possibili piogge sparse. Il Libeccio e gli altri venti occidentali possono provocare raffiche forti e mareggiate sulle coste esposte. La Protezione Civile ha indicato per giovedì allerta gialla in tutta l’Umbria e la Campania e in settori di altre nove regioni, tra cui la Calabria. L’allerta riguarda zone specifiche e non necessariamente l’intero territorio delle regioni coinvolte. Dipartimento della Protezione Civile

Per seguire lo spostamento delle precipitazioni nella propria zona, consulta in tempo reale il Meteo Radar di InfoOggi.

Venerdì 20 novembre: più sole, ma nebbia al Nord

Venerdì la pressione tende ad aumentare e le condizioni diventano generalmente più stabili. Le schiarite saranno diffuse al Centro e presenti anche al Sud, pur con qualche annuvolamento. Sulle pianure settentrionali potranno formarsi banchi di nebbia, localmente persistenti: un elemento da considerare soprattutto negli spostamenti del mattino.

Sui confini alpini occidentali resteranno possibili nevicate in quota. I venti occidentali potranno ancora soffiare con forza sui mari, in particolare sul Ligure e sui bacini tirrenici.

Sabato 21 novembre: pausa soleggiata prima del cambiamento

Sabato si preannuncia come la giornata più stabile del periodo, con sole su molte regioni e nuvolosità per lo più limitata. La nebbia potrà però ridurre la visibilità in Pianura Padana e nelle valli interne, specie nelle prime ore del giorno. Durante la notte è atteso un aumento delle nubi a partire dal Nord-Ovest.

Domenica 22 novembre: possibile ritorno delle piogge

La pausa potrebbe terminare domenica, quando una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Nord e, successivamente, parte del Centro. Le piogge sono attese inizialmente sulle regioni settentrionali, con possibile estensione alla Toscana e ad altre aree centrali. Sulle Alpi tornerà la neve, mentre i venti e il moto ondoso potrebbero aumentare nuovamente.

Tempi, intensità e aree coinvolte nel peggioramento di domenica richiedono aggiornamenti nei prossimi giorni. Per controllare l’evoluzione delle piogge vicino a te, segui in tempo reale il Meteo Radar di InfoOggi; per le allerte locali, verifica i bollettini ufficiali aggiornati.

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