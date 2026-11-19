Naufragio al largo di Lampedusa, dispersa una bambina di sei anni
Salvate 50 persone dopo il ribaltamento di un barchino partito dalla Tunisia
Una bambina di sei anni, originaria della Costa d’Avorio, risulta dispersa dopo il naufragio di un’imbarcazione al largo di Lampedusa. Il barchino sul quale viaggiava, lungo circa sette metri, si è ribaltato ed è affondato poco prima di essere raggiunto dai soccorritori.
Il soccorso e lo sbarco sull’isola
La motovedetta CP324 della Guardia costiera ha tratto in salvo 50 persone, tra cui dieci donne e tre minori. I naufraghi sono stati portati durante la notte al molo Papa Francesco di Lampedusa.
Secondo le prime informazioni, l’imbarcazione era partita da Sfax, in Tunisia. Si sarebbe inclinata su un fianco, facendo cadere in mare le persone a bordo. Al momento non risultano segnalazioni di altri dispersi, ma il bilancio resta legato alla ricostruzione dell’accaduto.
Le persone a bordo
I superstiti provengono da Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali. Il ribaltamento, avvenuto quando la motovedetta stava per intercettare il natante, ha trasformato l’intervento in un soccorso in mare. Resta la notizia più dolorosa: della bambina dispersa non si hanno ancora notizie.
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