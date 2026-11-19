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Domani l'Italia si fermerà in parte per lo sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL. La protesta, motivata dalla lotta al carovita e dalle critiche alle politiche economiche del governo Meloni, coinvolgerà numerosi settori sia pubblici che privati, con decine di manifestazioni previste in tutto il Paese.

I settori coinvolti nello sciopero

Lo sciopero generale interesserà principalmente la scuola, la sanità e i trasporti pubblici. Sono invece esclusi i settori ferroviario e aereo, che non aderiranno alla protesta. Questa scelta mira a ridurre i disagi per i cittadini, garantendo comunque la mobilità su lunga distanza.

Le ragioni della protesta

La CGIL denuncia l'aumento del costo della vita e chiede interventi concreti per sostenere i salari e le famiglie in difficoltà. Secondo il sindacato, le attuali politiche economiche non affrontano adeguatamente l'emergenza carovita, che pesa soprattutto sui redditi più bassi. La manifestazione vuole essere un segnale forte al governo per un cambio di rotta.

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Le manifestazioni in programma

Sono previste decine di cortei e presidi in tutte le principali città italiane. I lavoratori dei settori coinvolti si ritroveranno per far sentire la propria voce contro le disuguaglianze economiche. La giornata di domani si preannuncia quindi come un momento di forte mobilitazione sociale.

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