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A Palermo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi hanno portato a termine un'operazione che ha permesso di sequestrare un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando e cocaina. L'arresto di un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell'ordine, è solo uno dei tasselli di un'indagine che ha preso il via da un controllo mirato.

Il sequestro nel magazzino

Durante una perquisizione in un magazzino nella disponibilità dell'indagato, i militari hanno scoperto oltre 1,2 tonnellate di sigarette di contrabbando, pari a 63.300 pacchetti già confezionati in stecche. Un colpo significativo al traffico illecito di tabacchi lavorati, che avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro sottratti alle casse dello Stato.

La fuga e il secondo sequestro

Nella stessa giornata, nella zona di via Messina Marine, i Carabinieri hanno notato due persone che, alla loro vista, si sono date alla fuga abbandonando uno zainetto. All'interno, i militari hanno trovato 4,4 chili di cocaina pura, pronta per essere immessa sul mercato. Le indagini sono ora volte a identificare i due fuggitivi, mentre il quantitativo di stupefacente è stato posto sotto sequestro.

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Il valore dell'operazione

Secondo una prima stima, se il carico fosse stato immesso sul mercato illecito, il giro d'affari complessivo avrebbe superato i 600mila euro, tra sigarette e cocaina. Un duro colpo per l'economia criminale locale. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l'arresto del 62enne, che dovrà ora rispondere di contrabbando di tabacchi lavorati. Proseguono le indagini per assicurare alla giustizia anche i due responsabili della fuga con la droga.

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