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Nella notte tra il 18 e il 19 novembre, un episodio di cronaca ha movimentato le strade del cagliaritano. Intorno alle 5:30, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, affiancati dai colleghi della Stazione di Sinnai, hanno tratto in arresto due persone in flagranza di reato al termine di un inseguimento.

Secondo la ricostruzione fornita dall'Arma, tutto è iniziato durante un posto di controllo alla circolazione stradale nel comune di Quartucciu. Qui un'automobile non si è fermata all'alt intimato dai militari, dandosi invece alla fuga. È scattato così l'inseguimento, che ha permesso di rintracciare e bloccare il veicolo, identificando i due occupanti.

Le modalità dell'intervento

L'operazione si è svolta in piena notte e ha coinvolto due reparti dei Carabinieri, a conferma di un'attività di controllo del territorio che nel cagliaritano vede spesso la collaborazione tra Compagnie e Stazioni limitrofe. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, i due fermati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni e posti agli arresti domiciliari, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

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In attesa della direttissima

Per entrambi è prevista l'udienza di convalida con rito direttissimo, in programma nella giornata odierna presso il Tribunale di Cagliari. Sarà il giudice a valutare la posizione dei due arrestati, mentre restano da chiarire le ragioni della fuga: al momento, infatti, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle motivazioni che hanno spinto il conducente a non fermarsi al controllo.

Il caso rientra tra gli interventi di sicurezza stradale e controllo del territorio condotti con regolarità dalle forze dell'ordine, un tema particolarmente sentito nelle aree della città metropolitana di Cagliari, dove la vigilanza notturna rappresenta uno strumento importante di prevenzione.

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