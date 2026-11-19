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La Squadra Mobile di Genova ha condotto due distinte operazioni antidroga che hanno portato all'arresto di due persone. Il primo intervento ha visto protagonista un giovane tunisino di 18 anni, mentre il secondo ha riguardato un albanese di 21 anni. Entrambi sono stati fermati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'arresto del 18enne tunisino

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile, impegnati nel contrasto allo spaccio, hanno effettuato un appostamento nei pressi della stazione di Brignole, sotto l'abitazione del giovane, sospettato di attività illecite nella zona. Durante l'accesso all'appartamento, i poliziotti hanno trovato su una sedia un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La successiva perquisizione domiciliare, condotta con l'ausilio delle unità cinofile, ha permesso di rinvenire in diversi nascondigli e nel controsoffitto del bagno 58 grammi di cannabis e 42 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, oltre a 3000 euro in contanti. Il giovane è stato tratto in arresto e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.

Il controllo in Corso Galliera

Nel pomeriggio stesso, gli stessi agenti, durante un servizio in Corso Galliera, hanno notato un 21enne albanese a bordo di una bicicletta elettrica che percorreva il marciapiede adiacente al Bisagno in direzione opposta. Fermato per un controllo, l'uomo ha mostrato da subito un atteggiamento nervoso, accentuato quando gli è stata contestata la circolazione su area pedonale. Gli investigatori hanno quindi approfondito il controllo e, all'interno di un guanto, hanno rinvenuto 13 involucri di cocaina. Il ventunenne è stato accompagnato in Questura per gli atti di rito.

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Resta salva la presunzione di innocenza degli indagati sino a sentenza definitiva.