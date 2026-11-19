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Senato, tensione nella maggioranza sui libri digitali: l'emendamento di FdI passa nonostante i no di Forza Italia

Un nuovo scontro politico ha animato l'aula del Senato durante la discussione di un emendamento presentato da Fratelli d'Italia sui libri digitali. Il testo, che mira a disciplinare il settore dell'editoria elettronica e il suo accesso, è stato approvato grazie a una maggioranza trasversale, ma con un risultato che ha fatto emergere profonde divisioni all'interno del governo.

Il voto che spacca la maggioranza

L'emendamento di FdI sui libri digitali ha ottenuto il via libera nonostante i voti contrari di Forza Italia, che ha scelto di non sostenere la proposta nonostante faccia parte della stessa coalizione di governo. Un segnale di tensione tra alleati che non è passato inosservato, soprattutto perché il provvedimento è passato grazie al sostegno delle opposizioni, con l'eccezione di Azione, che ha invece votato contro.

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Le ragioni di un voto trasversale

La questione dei libri digitali tocca temi sensibili come il diritto d'autore, la diffusione della cultura e il mercato editoriale. L'approvazione dell'emendamento con una maggioranza così anomala dimostra come su alcuni argomenti le tradizionali linee politiche si confondano, aprendo scenari inediti. Il governo si trova ora a dover gestire le conseguenze di una frattura interna che potrebbe ripercuotersi su altri provvedimenti.

Le reazioni e i prossimi passi

Le opposizioni, pur avendo votato a favore del testo, non hanno mancato di sottolineare la fragilità della maggioranza. Azione ha motivato il proprio no con riserve sul merito dell'emendamento, mentre Forza Italia non ha ancora chiarito ufficialmente le ragioni del proprio dissenso. Resta da capire se questa spaccatura rimarrà isolata o se rappresenterà un precedente pericoloso per la stabilità dell'esecutivo.

Il settore dell'editoria digitale attende ora di conoscere i dettagli applicativi della norma, che potrebbe avere un impatto significativo sul mercato e sulla fruizione culturale nel nostro Paese.

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