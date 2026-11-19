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Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, i Carabinieri della Stazione di Anzio hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nell'ambito di un mirato servizio di osservazione e controllo del territorio in località Falasche.

La dinamica dell'arresto

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di droga dal finestrino di un'auto in cambio di una banconota da 50 euro. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, bloccando il veicolo poco dopo lungo la Strada Regionale 207 'Nettunense', all'altezza di via del Cinema. Oltre allo spacciatore, è stato identificato anche il conducente dell'auto, un 58enne residente ad Anzio, anch'egli con precedenti.

Le perquisizioni e il sequestro

Le successive perquisizioni personali e domiciliari, estese a entrambi gli uomini, hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del 49enne la somma contante di 170 euro, comprensiva della banconota da 50 euro appena incassata. Presso l'abitazione dell'uomo, inoltre, sono stati trovati e sequestrati 11 grammi di crack e materiale vario utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

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Provvedimenti a carico del conducente

Il conducente 58enne è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per concorso nel medesimo reato. L'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anzio prosegue lungo tutto il litorale, con l'obiettivo di garantire sicurezza e legalità sul territorio.