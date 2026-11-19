Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Coppa del Mondo di fondo fa tappa a Dobbiaco dal 29 al 31 gennaio

Alla Nordic Arena tre giorni tra 10 km Interval Start, Sprint da 1,3 km e 20 km Mass Start

Nel weekend ottimi riscontri azzurri all'Oloksen Tykkikisat, in vista dello start di Coppa il 27 novembre

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Gerti Taschler, presidente di Sport OK Dobbiaco: “Grande entusiasmo per questa nuova stagione”

Entusiasmo, determinazione e grandi aspettative: sono solo alcune delle emozioni che, anno dopo anno, accompagnano i migliori fondisti del panorama internazionale alla vigilia di una nuova e intensa stagione sugli sci stretti. Il grande appuntamento è con la 46.a edizione della Coppa del Mondo, che scatterà il 27 novembre da Ruka (FIN) e tornerà a fare tappa in Italia, dopo il gran finale fiemmese del Tour de Ski, a Dobbiaco (BZ) dal 29 al 31 gennaio 2027, per tre giornate di spettacolo sulle nevi altoatesine della Nordic Arena.

In queste settimane gli atleti stanno completando la preparazione in vista di una stagione intensa, che li vedrà impegnati per quasi quattro mesi tra sette Paesi e dodici tappe, a cui si aggiunge l’appuntamento iridato di Falun (SWE). Presentarsi al via nelle migliori condizioni sarà fondamentale, come lo sarà mantenere un ottimo stato di forma nei momenti chiave della stagione.

Un obiettivo ben chiaro anche agli azzurri, che nella prima metà di novembre hanno scelto Muonio (FIN) per proseguire il lavoro in vista dell'esordio stagionale. Nel fine settimana, il gruppo guidato dal direttore tecnico Markus Cramer ha preso parte all'appuntamento internazionale FIS dell'Oloksen Tykkikisat, una prima occasione per competere sulla neve, ma soprattutto per confrontarsi con avversari di livello. Il DT Cramer lo aveva sottolineato alla vigilia: “Sarà un evento importante, che ci darà una prima indicazione sul nostro livello” e i riscontri non possono che essere positivi: Elia Barp e Iris De Martin Pinter hanno entrambi chiuso ai piedi del podio una prima giornata dedicata alla Sprint, vinta da Erik Valnes (NOR) e Laura Gimmler (GER), ma l’acuto azzurro non è tardato ad arrivare: nella 10 km in tecnica classica ha trionfato Caterina Ganz, con la trentina che ha stupito, precedendo le due punte di diamante finlandesi Jasmi Joensuu e Johanna Matintalo (entrambe top nella scorsa stagione di Coppa del Mondo). Ad aggiudicarsi la prova maschile è stato il russo Savelij Korostelev, in gara con lo status di atleta neutrale, come lo sarà in Coppa del Mondo insieme a una selezione tra cui spiccano anche Natalia Terenteva e Daria Nepryaeva. Mentre resta ancora da chiarire la situazione riguardante la concessione dello status ad Alexander Bolshunov e Veronika Stepanova.

L’ultima giornata dell'Oloksen Tykkikisat, dedicata alla 10 km in skating, ha infine premiato il tedesco Jakob Elias Moch e la finlandese Vilma Ryytty, con un convincente 5° posto per Maria Gismondi e il 7° per Martino Carollo.

Ora lo sguardo di atleti, tecnici e pubblico è rivolto all’ouverture di Ruka (FIN). Nel frattempo, Dobbiaco si prepara ad accogliere tre giornate di grande spettacolo, e grazie all’abbassamento delle temperature è iniziata la produzione della neve. Ad aprire il weekend altoatesino sarà la 10 km Interval Start in tecnica libera, seguita dalla Sprint in tecnica libera da 1,3 km nella giornata di sabato 30, e infine dalla 20 km Mass Start in tecnica classica di domenica 31.

A coordinare i lavori lo Sport OK Dobbiaco guidato dal presidente Gerti Taschler, che guarda con entusiasmo ai prossimi grandi eventi della stagione, a partire dalla 51.a 3 Zinnen Ski-Marathon del 9 e 10 gennaio. “La preparazione delle piste è già iniziata e siamo entusiasti per l’avvio di questa nuova stagione. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari, oltre che agli sponsor e alla Regione, per il loro prezioso e costante sostegno”.

Info: www.worldcup-dobbiaco.it

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra