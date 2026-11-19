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Tre giornate di attività e simulazioni per rafforzare la capacità di intervento in caso di gravi emergenze causate dal maltempo.

Si è conclusa in Calabria l’esercitazione regionale e nazionale dei Vigili del Fuoco “EXE Emergenza Meteorologica Calabria 2026”, che dal 17 al 19 novembre ha coinvolto il personale e i mezzi dei cinque Comandi provinciali della regione.

L’attività ha avuto l’obiettivo di verificare la capacità di risposta dei Vigili del Fuoco in caso di eventi meteorologici estremi, con particolare riferimento ad alluvioni, esondazioni e mareggiate.

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Le simulazioni hanno riprodotto uno scenario di forte maltempo, con l’innalzamento del livello dell’acqua nella diga di Monte Morello, sul fiume Angitola, e la conseguente fuoriuscita dell’acqua verso le aree circostanti. Nello stesso scenario sono state simulate gravi criticità lungo la costa tirrenica, in particolare nel territorio di Pizzo, con abitazioni e strade interessate dall’acqua e persone in difficoltà.

Altre situazioni di emergenza sono state simulate nel territorio di Maierato e lungo la costa ionica, nell’area di Corigliano-Rossano.

Nel corso delle giornate i Vigili del Fuoco hanno svolto diverse attività di soccorso: interventi per raggiungere persone rimaste intrappolate in autovetture coinvolte dall’alluvione, operazioni di recupero lungo i corsi d’acqua e soccorsi in mare a persone e imbarcazioni in difficoltà. Le attività hanno previsto anche il coinvolgimento degli elicotteri, dei sommozzatori e delle squadre specializzate nel soccorso acquatico.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricognizione delle aree colpite, attraverso l’impiego di elicotteri e droni, per individuare le situazioni di maggiore pericolo e fornire un quadro aggiornato dei danni.

L’esercitazione ha interessato anche l’organizzazione dei soccorsi e il coordinamento delle squadre, con l’allestimento di due campi base, a Vibo Valentia e Corigliano-Rossano, per garantire il supporto logistico al personale impegnato nelle operazioni.

Importante la collaborazione con la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, le associazioni di volontariato, L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Calabria e le amministrazioni locali, a conferma del valore del lavoro congiunto tra le diverse componenti impegnate nella gestione delle emergenze.

Tre giornate di attività che hanno rappresentato un’importante occasione di confronto e addestramento, consentendo di mettere alla prova personale, mezzi e capacità organizzative dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di assicurare una risposta sempre più efficace e tempestiva a tutela della popolazione.









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