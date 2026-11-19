Charity shop di Natale di Croce Rossa Milano: idee regalo a sostegno di progetti dedicati alle persone fragili
Torna l’appuntamento natalizio in corso Garibaldi 91 con il Charity shop della Croce Rossa di Milano, gestito interamente dai volontari e aperto tutti i giorni con orario continuato (h.11-19.30) fino al 24 dicembre (tranne i lunedì e i martedì di novembre).
Abiti nuovi e di seconda mano, accessori e bijoux artigianali, oggetti per arredare la casa, giochi e peluche per bambini, prodotti alimentari tra cui il tradizionale panettone milanese, e ancora agende, album e biglietti di auguri realizzati a mano con carte speciali: sono numerose le proposte - donate all’associazione da privati e aziende - a disposizione di chi desidera fare un regalo di Natale e, insieme, avere l’opportunità di sostenere i progetti umanitari che Croce Rossa di Milano realizza sul territorio per le persone più vulnerabili: famiglie in difficoltà, minori fragili e persone senza dimora.
Tra le varie proposte da segnalare, che raccontano tante belle storie di riuso e generosità, ci sono anche le sciarpe e i cappelli realizzati a mano appositamente per il Charity shop grazie all’impegno del negozio di filati Lana di miele che ha coinvolto tante e tanti amanti dei ferri, nei mesi precedenti, in workshop di knitting realizzando le idee regalo che si trovano esposte allo shop.
I cittadini che scelgono di acquistare al Charity shop di Croce Rossa di Milano abbracciano anche i valori dell'economia circolare, riducendo gli sprechi e promuovendo un consumo più consapevole: il negozio aderisce infatti a Milano Circolare, il Piano d'azione per la moda e il design circolari del Comune di Milano.
Per i più piccoli, un appuntamento speciale in più: nei fine settimana 12-13 e 19-20 dicembre, Babbo Natale sarà presente dalle ore 17.30 per accogliere tutti i bambini che desiderano fare una foto insieme e consegnare la loro personale letterina dei desideri.
Charity shop di Croce Rossa di Milano - Corso Garibaldi 91, Milano (MM Moscova)
Aperto tutti i giorni con orario continuato h.11-19.30 (tranne i lunedì e i martedì di novembre), fino al 24 dicembre.
www.crimilano.it
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