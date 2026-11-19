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Nella notte tra il 18 e il 19 novembre, a Valmontone, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato due cittadini romeni di 31 e 33 anni, domiciliati a Napoli e già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di ricettazione di ingenti quantitativi di rame. L'operazione rientra in un servizio di pattugliamento notturno finalizzato al contrasto dei reati predatori.

L'inseguimento e il fermo

Intorno alle ore 3, i militari hanno notato un'autovettura con targa polacca aggirarsi con fare sospetto nel centro abitato di Valmontone. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato una manovra evasiva dandosi alla fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento, al termine del quale i due uomini hanno abbandonato il veicolo sul ciglio della strada e hanno tentato di dileguarsi a piedi, arrivando a provare a scavalcare il balcone di un'abitazione privata. La prontezza dei Carabinieri ha permesso di bloccarli prima che la situazione potesse degenerare, evitando pericoli per i residenti.

Il materiale sequestrato

La successiva perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento, nel bagagliaio, di circa 220 kg di cavi di rame tranciati dalle infrastrutture delle linee ferroviarie. Un quantitativo considerevole, che testimonia l'entità del furto e il potenziale danno alle infrastrutture strategiche.

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Provvedimenti e indagini

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e del concreto pericolo di fuga, i due uomini sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, associati al carcere di Velletri. L'operazione dimostra ancora una volta la costante attenzione della Compagnia Carabinieri di Colleferro, in sinergia con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, nel contrastare i reati predatori e nel salvaguardare le infrastrutture e la sicurezza dei cittadini.

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