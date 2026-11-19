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Carlos Alcaraz ha destato preoccupazione nel mondo del tennis dopo essersi recato questa mattina all'Istituto di Medicina dello Sport di Torino, struttura situata nei pressi dell'Inalpi Arena, per sottoporsi a una risonanza magnetica al bicipite femorale sinistro. L'obiettivo è verificare l'eventuale presenza di una lesione muscolare che potrebbe avere conseguenze importanti sul prosieguo della sua stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, che ha pubblicato una foto del campione iberico insieme ai medici del centro, il tennista è stato accompagnato dal suo staff medico al completo: Juanjo López, medico di fiducia, Juanjo Moreno, fisioterapista, e Alberto Lledó, preparatore atletico. Una presenza così articolata suggerisce la serietà dell'accertamento e la volontà di valutare con attenzione ogni dettaglio.

Le possibili conseguenze per Alcaraz

Se la risonanza dovesse confermare una lesione, Alcaraz sarebbe costretto a rinunciare alle Atp Finals di Torino, torneo in cui è già qualificato alle semifinali, e anche alla Coppa Davis in programma la prossima settimana. Si tratta di un doppio appuntamento di grande rilievo, sia per il prestigio personale sia per la squadra spagnola, che punta molto sul suo talento.

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Il giocatore ha mostrato segni di discomfort durante l'ultimo incontro, alimentando i timori di un problema muscolare. L'infortunio al bicipite femorale è tra i più insidiosi per i tennisti, poiché compromette la capacità di spinta e di accelerazione, fondamentali nel gioco di Alcaraz. I tempi di recupero, in caso di lesione di primo o secondo grado, variano da alcune settimane a un paio di mesi, mettendo a rischio anche l'inizio della prossima stagione.

L'attesa per i risultati

I risultati della risonanza magnetica saranno resi noti nelle prossime ore. Nel frattempo, l'ambiente delle Atp Finals resta con il fiato sospeso: la presenza di Alcaraz è uno degli elementi di richiamo dell'evento torinese, e una sua assenza peserebbe sullo spettacolo. Per la Spagna, inoltre, la Coppa Davis rappresenta un obiettivo storico, e perdere il numero uno sarebbe un colpo durissimo.

Il team medico valuterà con attenzione l'entità del problema: solo dopo l'esito degli esami sarà possibile stabilire se si tratti di una semplice contrattura, di un affaticamento o di una vera e propria lesione. La speranza dei tifosi è che l'allarme rientri, ma la prudenza è d'obbligo in queste situazioni.

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