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Il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, offrendo uno spaccato interessante sul clima che si respira all'interno dello spogliatoio biancoceleste in questa prima parte di stagione. Il nigeriano ha sottolineato come il gruppo sia cresciuto in compattezza e come l'arrivo di Gattuso abbia portato una ventata di energia nuova.

Un gruppo più coeso sotto la guida di Gattuso

Secondo Dele-Bashiru, uno dei fattori chiave del buon avvio di stagione è proprio la coesione del gruppo: "Quest'anno abbiamo iniziato molto bene con Gattuso, siamo molto più uniti e questo contribuisce a creare un bel clima all'interno del gruppo", ha spiegato il centrocampista, aggiungendo che nel fine settimana attende la squadra una partita importante, che i ragazzi non vedono l'ora di disputare.

Il giocatore ha poi posto l'accento sul coinvolgimento dell'allenatore nel lavoro quotidiano: "Un aspetto importante è il grande coinvolgimento di Gattuso nel lavoro con il gruppo e con ogni giocatore. Ha un ottimo rapporto con tutti i componenti della squadra. È un allenatore di altissimo livello, tutti i ragazzi gli vogliono bene e dobbiamo continuare a ottenere risultati per lui". Parole che delineano un tecnico capace di instaurare un rapporto diretto e umano con i propri calciatori, elemento che sembra aver prodotto nuova energia nello spogliatoio, con ricadute positive anche sui rapporti tra i compagni, con lo staff e con i tifosi.

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Concorrenza stimolante e obiettivi personali

Passando agli obiettivi stagionali, Dele-Bashiru ha evidenziato la forte concorrenza interna come fattore stimolante: "In questo momento c'è molta concorrenza. È importante perché, per arrivare lontano in campionato, non bisogna poter contare soltanto sugli undici titolari". Un concetto che riflette la necessità di una rosa ampia e competitiva per sostenere l'intera annata.

Sul piano personale, il centrocampista nigeriano ha le idee chiare: "Il mio obiettivo è giocare il maggior numero possibile di partite e aiutare la squadra il più possibile, magari con gol e assist. Speriamo di riuscire a proseguire su questa buona strada". Dichiarazioni che confermano la determinazione del giocatore e la sua volontà di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel progetto biancoceleste.

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