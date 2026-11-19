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La Calabria compie un passo decisivo nella lotta allo spopolamento delle zone marginali. È stato presentato nella Sala Oro della Cittadella regionale l'Accordo di Programma Quadro che rende operativa la Strategia dell'Area interna del Versante Tirrenico dell'Aspromonte, battezzata "RIZOMA, identità – rigenerazione – futuro". L'intesa mobilita complessivamente 12 milioni di euro su 16 Comuni e prevede 26 interventi destinati a servizi essenziali, sviluppo locale e contrasto all'abbandono dei territori.

Una prima volta per la Regione

"Siamo stati la prima Regione a sottoscrivere gli Accordi di Programma Quadro", ha rivendicato l'assessore regionale con delega alle Aree interne, Gianluca Gallo, sottolineando come la Calabria abbia completato le istruttorie e reso i progetti idonei alla firma con il Ministero su 23 aree giudicate ammissibili. Quella dell'Aspromonte tirrenico è stata anche una delle due aree finanziate dal Dipartimento per le Politiche di coesione, oltre che dalla Regione stessa.

L'Accordo, approvato con deliberazione di Giunta n. 407 del 21 luglio 2026, è stato sottoscritto dalla Regione Calabria, dai Ministeri competenti, dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio e dal Comune di Varapodio, ente capofila.

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Da dove arrivano le risorse

Dei 12 milioni complessivi, 4 milioni provengono dai fondi nazionali della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e 8 milioni dal Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027. Gallo ha insistito sul valore della scelta politica: "Avremmo potuto destinare queste somme ad altro, ma abbiamo voluto accompagnare il percorso nazionale affiancando ai 4 milioni ulteriori 8 milioni di risorse regionali". Una decisione che, secondo l'assessore, rientra nella visione strategica del presidente Roberto Occhiuto, che ha inserito il sostegno alle aree interne tra le priorità del governo regionale.

"Investire nelle aree interne significa creare le condizioni affinché restare possa diventare una scelta sostenibile", ha aggiunto Gallo, richiamando la necessità di sostenere non solo i servizi ma anche le opportunità d'impresa e la valorizzazione delle risorse locali.

Come sono distribuiti i 26 progetti

Circa 6,93 milioni sono destinati ai servizi essenziali di cittadinanza e 4,87 milioni allo sviluppo locale sostenibile. Nel dettaglio, i 26 interventi comprendono 11 progetti di sviluppo locale per 4.874.000 euro, 9 interventi per salute e inclusione sociale per 4.010.581 euro, 2 progetti per la mobilità per 1.041.000 euro, 2 per i servizi digitali per 1.576.000 euro, un intervento per l'istruzione da 300.000 euro e uno di assistenza tecnica da 198.418 euro.

Il direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale, Giuseppe Iiritano, ha spiegato che il risultato è frutto di una lunga concertazione tra i diversi dipartimenti regionali: "Dai trasporti all'istruzione, fino alla sanità, cerchiamo di affrontare i principali temi di questa strategia con progetti concreti per incentivare chi sceglie di restare".

Il modello RIZOMA e la voce dei sindaci

Il nome della strategia richiama l'idea di una rete diffusa di comunità, servizi e opportunità costruita su tre concetti: identità, come valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale; rigenerazione, attraverso nuove connessioni tra agricoltura, turismo e innovazione; futuro, come prospettiva di un territorio più accessibile e attrattivo per le nuove generazioni.

Il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, ha indicato le priorità operative: "Potremo intervenire sulla connettività, garantendo l'accesso al Wi-Fi nei 16 Comuni, fino alla mobilità, con collegamenti più efficienti verso autostrade, porti e aeroporti". Particolare attenzione sarà riservata ai servizi sociosanitari, in collaborazione con l'Asp di Reggio Calabria, e al mondo della scuola.

I Comuni coinvolti

L'area progetto conta oltre 55mila abitanti e comprende Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Giffone, Molochio, Oppido Mamertina, San Giorgio Morgeto, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio. Il GAL BaTiR svolge il ruolo di assistenza tecnica e agenzia di sviluppo locale, garantendo il coordinamento tecnico-organizzativo.

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