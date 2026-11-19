Leclerc minimizza i contrasti con Hamilton: tensione rientrata in fretta
Alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas, Charles Leclerc ha incontrato i giornalisti per fare chiarezza sui recenti screzi con il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il pilota monegasco della Ferrari ha spiegato che le divergenze sono state amplificate dai media e che il chiarimento è avvenuto rapidamente.
Chiarimento immediato con Hamilton
«Dopo pochi minuti la tensione era già sparita», ha dichiarato Leclerc. «Possiamo avere opinioni diverse e succederà ancora, ma è bastato parlarne per chiarire tutto. Alla fine siamo rimasti a chiacchierare per un'ora perché stavamo bene insieme e abbiamo affrontato molti altri temi, cercando di capire come collaborare al meglio per aiutare la squadra a progredire».
Il pilota ha poi aggiunto: «Penso che sia stato tutto un po' ingigantito, ma sono abituato a queste cose, guidando per la Ferrari da parecchi anni so che può succedere. L'obiettivo per noi piloti non è quello di essere sempre d'accordo, e non lo sarà mai, ma sappiamo che la priorità è il team».
Obiettivo vittorie, non ossessione per la classifica
Sul fronte sportivo, Leclerc ha voluto ridimensionare l'importanza della classifica: «Non è qualcosa di cui siamo ossessionati, a dire il vero. Certo, arrivare secondi è sempre meglio che terzi e mentirei se dicessi che non mi interessa affatto, ma non è il mio unico pensiero. Il mio obiettivo principale ora è provare a vincere delle gare prima della fine dell'anno: il secondo posto nel Mondiale Piloti o nei Costruttori sarebbe solo una naturale conseguenza».
Infine, un pensiero al campionato costruttori: «Il secondo posto tra i Costruttori resta comunque importante e dobbiamo continuare a lavorare uniti».
Verso Las Vegas con serenità
Con queste parole, Leclerc dimostra maturità e concentrazione, lasciandosi alle spalle le polemiche e preparandosi ad affrontare il GP di Las Vegas con l'obiettivo di conquistare vittorie e contribuire al successo della squadra.
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