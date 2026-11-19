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Un campo da calcio che si trasforma in un luogo di sicurezza e accoglienza per le donne in difficoltà. Succede a Catanzaro, dove il 23 novembre l'impianto sportivo della Lega Dilettanti intitolato alla Kennedy J.F. Aquile 1965 diventa per la prima volta un presidio di sicurezza territoriale grazie all'istituzione del Punto Viola.

Il progetto Punto Viola

L'iniziativa nasce dall'associazione DonnexStrada con l'obiettivo di offrire aiuto concreto a chi si trova in una situazione di pericolo o vulnerabilità. Il progetto è realizzato dall'Area Csr Lnd, dal comitato regionale Calabria e dalla Ssd Kennedy J.F. Aquile 1965, con la dott.ssa Vittoria Froio nel ruolo di referente. Il bollino viola rappresenta un punto di riferimento nei momenti critici, garantendo una prima risposta tempestiva in grado, se necessario, di attivare le autorità competenti o di indirizzare verso i centri antiviolenza e le strutture sanitarie del territorio.

Il ruolo del campo sportivo

Applicato a un impianto sportivo, il progetto rafforza il ruolo del campo «non solo come luogo di gioco, ma anche come spazio di comunità, responsabilità e tutela». Per rendere il presidio operativo, il personale ha seguito un corso di formazione per poter intervenire adeguatamente in caso di richiesta. Il Punto Viola viene così assorbito dall'attività associativa che sceglie di aderire all'iniziativa, restando attivo negli orari di apertura: a Catanzaro il servizio è garantito durante le ore di attività del campo, dalle 14:00 alle 20:00.

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Le dichiarazioni

«Aprire un Punto Viola all'interno del centro di formazione territoriale di Catanzaro significa riconoscere che la responsabilità di una realtà sportiva non si esaurisce sul campo, ma riguarda anche la sicurezza e il benessere delle persone che la vivono – ha dichiarato Luca De Simoni, coordinatore Area Csr Lnd – La collaborazione con DonnexStrada ci permette di compiere un passo concreto nella prevenzione della violenza di genere».

«Non solo risultati e classifiche ma anche progetti sociali che qualificano il valore del calcio dilettantistico – ha detto Saverio Mirarchi, presidente Lnd Comitato Regionale Calabria – Le attenzioni che rivolgeremo alle donne in difficoltà rappresentano il valore aggiunto del nostro movimento».

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