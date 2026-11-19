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Jorge Martin non si arrende. Alla vigilia del Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale MotoGp, il pilota spagnolo dell'Aprilia ha parlato chiaro in conferenza stampa: recuperare i 60 punti che lo separano da Marc Marquez in classifica è un'impresa praticamente impossibile, ma la voglia di vincere resta intatta.

L'obiettivo resta la vittoria

"Recuperare punti su Marc? Penso sia impossibile, ma sicuramente voglio vincere", ha dichiarato Martin. "Posso performare bene qui, quello è il mio obiettivo". Un messaggio di determinazione quello del pilota iberico, che vuole sfruttare le caratteristiche del tracciato portoghese per tornare al successo e chiudere in bellezza una stagione complicata.

La voglia di finire al meglio l'avventura in Aprilia

Con due gare ancora da disputare, Martin guarda anche al futuro personale e al rapporto con la casa di Noale: "Sicuramente voglio finire la stagione e la mia avventura in Aprilia nel modo migliore. Proverò a fare il massimo per portare a casa più punti che posso". Parole che confermano la volontà di lasciare un segno prima di separarsi dal team italiano.

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Condizioni fisiche in miglioramento

Sul fronte fisico arrivano segnali incoraggianti. "Mi sento molto meglio - ha assicurato il pilota spagnolo - Queste due settimane mi hanno fatto bene, mi sento pronto e spero di poter correre senza dolore. Darò il massimo". Un recupero importante in vista di una gara che si preannuncia combattuta e che potrebbe regalare spettacolo nella lotta per le prime posizioni.

Il Gran Premio del Portogallo rappresenta quindi un banco di prova decisivo per Martin, chiamato a confermare il proprio valore e a chiudere la stagione con un risultato di prestigio.

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