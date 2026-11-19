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Lo sport inclusivo è stato ancora una volta protagonista alle ATP Finals di Torino. Grazie alla collaborazione tra la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e Intesa Sanpaolo, il pubblico ha potuto assistere a esibizioni e prove di tennis in carrozzina presso il campo di allenamento allestito nel foyer dell'Inalpi Arena. L'iniziativa ha coinvolto anche alcuni dei migliori juniores italiani, guidati da Lorenzo Politanò, numero 3 del ranking mondiale juniores, insieme ad Andrea Roccamo e Gabriele Jitaru, e ad atleti piemontesi di rilievo. All'evento ha preso parte anche Andrea Vavassori, azzurro del doppio, che ha sottolineato l'importanza di un tennis capace di unire persone di età, esperienze e abilità differenti.

Un messaggio di inclusione e riabilitazione

L'iniziativa ha avuto anche un risvolto sociale, coinvolgendo gruppi impegnati in percorsi riabilitativi che attraverso lo sport stanno svolgendo attività di recupero funzionale. Il tennis in carrozzina è nato nel 1976 e è arrivato in Italia nel 1987; nel 2010 è stato ufficialmente inserito dalla FITP nel proprio statuto, riconoscendone il valore sportivo. Oggi, tra tennis e padel, si contano oltre 1.100 atleti e atlete e più di 100 eventi organizzati ogni anno in Italia, di cui 27 di livello internazionale. Numeri che rendono l'Italia un punto di riferimento mondiale nell'organizzazione di competizioni, soprattutto a livello giovanile.

Torino capitale dello sport inclusivo

Le ATP Finals si confermano non solo un appuntamento di alto livello agonistico, ma anche un'occasione per promuovere i valori dello sport e dell'inclusione. L'evento torinese ha permesso al pubblico di avvicinarsi al wheelchair tennis e di apprezzare le capacità degli atleti, in un clima di festa e condivisione. Un segnale forte per un futuro sempre più inclusivo nel mondo del tennis e non solo.

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