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Con due medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel pattinaggio di velocità, Francesca Lollobrigida ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sport italiano. Ma nonostante i trionfi, la campionessa azzurra tiene a precisare che il successo non le ha fatto perdere la sua identità: "Le medaglie non mi hanno cambiato, anzi mi hanno arricchito. Così come mi ha arricchito il fatto di essere riuscita ad arrivare al cuore degli italiani, non solo con le medaglie, ma con la mia storia".

Una carriera straordinaria tra sport e maternità

Il percorso di Lollobrigida è stato caratterizzato da una crescita costante che l'ha portata a raggiungere risultati impensabili dopo Torino 2006. "Non mi sarei mai immaginata di arrivare a vincere alle Olimpiadi dopo quattro cicli olimpici e dopo essere diventata mamma", ammette la pattinatrice. La sua vicenda personale ha rappresentato un motivo di ispirazione per molte donne che hanno visto in lei un esempio di come si possano coniugare carriera sportiva e famiglia.

Le critiche e la forza della determinazione

Il successo, però, ha portato anche qualche critica, spesso proveniente, secondo l'atleta, da "donne che secondo me non erano soddisfatte della loro vita". Lollobrigida non si lascia intimidire e lancia un messaggio chiaro: "Quello che io ho ottenuto non me l'ha regalato nessuno, ma ho lottato per averlo. Magari qualcuna non ha avuto la forza di lottare o di riuscire a chiedere di farsi aiutare. Quindi il mio messaggio è anche quello che, se vuoi qualcosa, te lo devi andare a prendere".

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L'obiettivo delle Olimpiadi del 2030

Nonostante sia in attesa del suo secondo figlio, la pattinatrice non ha intenzione di fermarsi. Il suo sguardo è già proiettato verso i Giochi del 2030: "Non ho fretta di tornare come prima. In pista tornerò sicuramente, anche perché devo rimettermi in forma", spiega. La gestione della famiglia numerosa richiederà organizzazione: "Se non hai la testa non vai da nessuna parte, quindi devo avere la tranquillità che mio figlio non abbia gelosie. Quando ci saranno le Olimpiadi lui andrà alle elementari, quindi ci vuole organizzazione". L'obiettivo, però, rimane chiaro e determinato: esserci anche nel 2030.

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