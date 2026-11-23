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Un attacco con droni navali ha colpito nel porto libico di Bengasi la corvetta russa Merkury, appartenente alla classe Steregushchiy. Secondo quanto riportato da fonti ucraine, l'imbarcazione sarebbe stata affondata e si registrerebbero almeno dieci feriti tra l'equipaggio. L'operazione, avvenuta nelle acque antistanti la città costiera della Cirenaica, rappresenta un'azione significativa da parte delle forze ucraine contro asset navali russi in un'area finora considerata al di fuori del teatro di guerra principale.

Il coinvolgimento della nave cargo Ascalon

Nelle ore successive all'attacco alla corvetta, sarebbe stata colpita anche la nave cargo russa Ascalon, già sottoposta a sanzioni da parte degli Stati Uniti. La nave, utilizzata per il trasporto di materiali, si trovava anch'essa nella zona portuale di Bengasi. Non è ancora chiaro il bilancio dei danni a bordo dell'Ascalon, ma l'episodio conferma la capacità ucraina di condurre operazioni a lungo raggio con mezzi non convenzionali.

Il contesto strategico

L'attacco a Bengasi evidenzia un'allargamento del conflitto russo-ucraino anche al Mediterraneo orientale e alle coste nordafricane. La presenza di navi militari russe in Libia è legata al supporto del Cremlino alle fazioni locali e alla volontà di proiettare potenza in un'area chiave per gli equilibri energetici e commerciali. L'uso di droni navali, già impiegato con successo contro la flotta russa nel Mar Nero, dimostra come Kiev stia estendendo le proprie capacità offensive oltre i confini del Mar Nero, con implicazioni potenzialmente destabilizzanti per la sicurezza marittima regionale.

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Reazioni e sviluppi

Al momento non vi sono conferme ufficiali da parte russa sull'accaduto. Le autorità libiche non hanno rilasciato dichiarazioni. Esperti di sicurezza marittima sottolineano come l'evento possa rappresentare un'escalation significativa, con possibili ripercussioni sugli equilibri nel Mediterraneo e sulle rotte commerciali. La comunità internazionale osserva con attenzione, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle modalità dell'attacco e sull'entità dei danni.

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