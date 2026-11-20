Il Magnifico Rettore dell'UNICAL, all'Istituto Teologico Calabro in Catanzaro
Giovedì 3 dicembre, alle ore 18.30, il Magnifico Rettore dell'Università della Calabria, Prof. Gianluigi Greco, terrà la Prolusione presso l'Istituto Teologico Calabro "San Francesco di Paola", sul tema "Rimanere umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale".
La solenne inaugurazione dell'Anno Accademico si svolgerà presso l'Aula Magna "Beato Francesco Mottola" del Pontificio Seminario Regionale "San Pio X" di Catanzaro.
Il tema intenderà offrire una occasione qualificata di riflessione su una delle sfide più impellenti del nostro tempo che interpella tutta l'umanità e, alla luce di quanto indicato da Papa Leone nella Magnifica Humanitas, interroga profondamente anche la visione antropologica cristiana della persona umana, la responsabilità educativa e la missione evangelizzatrice della Chiesa.
Per maggiori dettagli è possibile visitare la pagina dell’evento https://www.istitutoteologicocalabro.it/inaugurazione-a-a-2026-2027-prolusione-rimanere-umani-nellepoca-dellintelligenza-artificiale/
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