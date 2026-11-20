Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Carlos Alcaraz continua la sua corsa alle ATP Finals di Torino. Nell'ultimo turno del round robin del girone 'Ivan Lendl', lo spagnolo ha sconfitto l'italiano Flavio Cobolli con un netto 6-4 6-1 in un'ora e quattro minuti di gioco. Già certo della qualificazione alle semifinali, Alcaraz ha gestito il match con intelligenza, evitando forzature e prendendosi cura del fastidio alla coscia sinistra accusato nella precedente sfida contro Daniil Medvedev.

Una prestazione controllata

Il campione spagnolo ha mostrato ancora una volta il suo talento, conducendo l'incontro senza mai correre rischi eccessivi. Contro un Cobolli combattivo ma meno esperto, Alcaraz ha fatto valere la sua superiorità nei momenti chiave, piazzando i break decisivi e chiudendo rapidamente la pratica. La partita è stata un'ulteriore conferma della sua capacità di adattarsi e gestire le energie in vista degli appuntamenti più importanti.

Le condizioni fisiche di Alcaraz

Nonostante il fastidio alla coscia sinistra, Alcaraz ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni. Il giovane talento spagnolo ha dichiarato di sentirsi bene e di essere pronto per la semifinale, dove affronterà un avversario ancora da definire. La sua presenza in campo è fondamentale per le ambizioni di vittoria finale, e il team medico sta monitorando la situazione con attenzione.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il cammino verso il titolo

Con questa vittoria, Alcaraz chiude il girone da imbattuto e si candida seriamente come uno dei favoriti per il titolo. La semifinale sarà un banco di prova importante, ma il tennista spagnolo ha dimostrato di avere le carte in regola per arrivare fino in fondo. I fan italiani, dopo l'eliminazione di Cobolli, sperano in una finale spettacolare e magari in un nuovo duello con i big del circuito.

Le parole dei protagonisti

Al termine dell'incontro, Alcaraz ha commentato: 'Sono contento di come ho gestito la partita, soprattutto dopo il problema alla coscia. Ora testa alla semifinale, voglio dare il massimo'. Cobolli, dal canto suo, ha riconosciuto la superiorità dell'avversario ma ha tratto esperienza da questa partecipazione alle Finals.

L'appuntamento è per le semifinali, dove Alcaraz cercherà di conquistare l'ultimo atto del torneo che chiude la stagione tennistica.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra