Sicurezza a Pordenone: controlli straordinari e 160 persone identificate
Un'operazione di controllo del territorio ad ampio raggio ha interessato il capoluogo friulano, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. Il servizio straordinario, denominato "Alto Impatto", è stato coordinato dalla Questura di Pordenone e ha visto la partecipazione congiunta degli equipaggi della Squadra Volante e dei contingenti del Reparto Prevenzione Crimine "Veneto" di Padova, inviati per potenziare la presenza delle forze dell'ordine nelle zone più sensibili della città.
Come si è svolta l'operazione
Il dispositivo ha previsto posti di controllo stradali mirati e verifiche appiedate nei principali punti di aggregazione, nelle aree limitrofe agli snodi ferroviari e nel centro cittadino. Un approccio articolato, pensato per monitorare in modo capillare le dinamiche urbane e prevenire situazioni di rischio, soprattutto nelle fasce orarie e nei luoghi dove si concentrano i flussi di persone.
I risultati dei controlli
Nel corso dell'intero servizio sono state identificate 160 persone, tra cui 34 stranieri e 18 minori. Numeri che, secondo gli operatori, testimoniano l'efficacia del monitoraggio preventivo e la costante attenzione delle istituzioni verso la tutela della cittadinanza. L'attività rientra in una strategia più ampia di prevenzione e controllo che mira a rafforzare la percezione di sicurezza e a garantire una presenza visibile delle forze dell'ordine sul territorio.
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