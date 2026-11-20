Ryanair, orario invernale 2027 2028 in Calabria: tutti i voli da Lamezia, Reggio C. e Crotone
Sono comparsi i primi collegamenti per la prossima stagione invernale. Ecco le rotte, i giorni e gli orari attualmente indicati per tutti e tre gli aeroporti calabresi. La programmazione è provvisoria e potrà cambiare.
Ryanair ha iniziato a caricare l’orario invernale 2027 2028 per gli aeroporti della Calabria. La stagione interessata va indicativamente dalla fine di ottobre 2027 alla fine di marzo 2028, ma è ancora presto per considerare definitivo il programma: nuove rotte e frequenze potrebbero essere aggiunte, mentre gli orari già presenti potrebbero essere modificati.
Nelle tabelle che seguono sono riportati tutti i voli indicati nel testo disponibile, comprese le tratte di ritorno. Ogni coppia di orari indica partenza → arrivo. Quando l’arrivo è dopo la mezzanotte, si intende il giorno successivo.
Voli Ryanair da Lamezia Terme
Al momento, dall’aeroporto di Lamezia Terme risultano collegamenti con Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa e Torino.
Lamezia Terme – Milano Bergamo
La rotta è indicata tutti i giorni, con tre voli quotidiani da Lamezia verso Bergamo.
|Giorno
|Lamezia Terme → Milano Bergamo
|Milano Bergamo → Lamezia Terme
|Lunedì
|08:15 → 09:55; 14:20 → 16:00; 20:25 → 22:05
|06:10 → 07:50; 12:15 → 13:55; 18:20 → 20:00
|Martedì
|07:50 → 09:30; 11:00 → 12:40; 21:00 → 22:40
|05:45 → 07:25; 08:55 → 10:35; 18:55 → 20:35
|Mercoledì
|06:15 → 07:55; 18:20 → 20:00; 22:55 → 00:35
|08:20 → 10:00; 16:15 → 17:55; 20:50 → 22:30
|Giovedì
|05:45 → 07:25; 14:05 → 15:45; 20:55 → 22:35
|07:50 → 09:30; 12:00 → 13:40; 18:50 → 20:30
|Venerdì
|05:50 → 07:30; 14:05 → 15:45; 20:55 → 22:35
|07:55 → 09:35; 12:00 → 13:40; 18:50 → 20:30
|Sabato
|05:45 → 07:25; 13:35 → 15:15; 21:55 → 23:35
|07:50 → 09:30; 11:30 → 13:10; 19:50 → 21:30
|Domenica
|05:50 → 07:30; 14:15 → 15:55; 18:40 → 20:20
|07:55 → 09:35; 12:10 → 13:50; 16:35 → 18:15
Lamezia Terme – Bologna
Il collegamento compare lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Da Lamezia sono indicati due voli il venerdì, il sabato e la domenica; uno il lunedì e il giovedì.
|Giorno
|Lamezia Terme → Bologna
|Bologna → Lamezia Terme
|Lunedì
|07:40 → 09:10
|05:45 → 07:15
|Giovedì
|07:55 → 09:25
|06:00 → 07:30
|Venerdì
|07:50 → 09:20; 18:40 → 20:10
|05:55 → 07:25; 20:35 → 22:05
|Sabato
|05:45 → 07:15; 18:55 → 20:25
|07:40 → 09:10; 20:50 → 22:20
|Domenica
|05:50 → 07:20; 18:00 → 19:30
|07:45 → 09:15; 16:05 → 17:35
Lamezia Terme – Milano Malpensa
Milano Malpensa risulta collegata a Lamezia tutti i giorni. Le partenze da Lamezia sono una il martedì, due il mercoledì, tre il lunedì e il giovedì, quattro il venerdì, sabato e domenica.
|Giorno
|Lamezia Terme → Milano Malpensa
|Milano Malpensa → Lamezia Terme
|Lunedì
|05:55 → 07:45; 10:25 → 12:15; 15:40 → 17:30
|08:10 → 10:00; 12:40 → 14:30; 17:55 → 19:45
|Martedì
|15:05 → 16:55
|12:50 → 14:40
|Mercoledì
|10:35 → 12:25; 19:50 → 21:40
|08:20 → 10:10; 17:35 → 19:25
|Giovedì
|06:15 → 08:05; 15:40 → 17:30; 20:10 → 22:00
|08:30 → 10:20; 13:25 → 15:15; 17:55 → 19:45
|Venerdì
|06:00 → 07:50; 08:25 → 10:15; 10:30 → 12:20; 18:55 → 20:45
|06:10 → 08:00; 08:15 → 10:05; 12:45 → 14:35; 16:40 → 18:30
|Sabato
|08:25 → 10:15; 10:55 → 12:45; 12:55 → 14:45; 22:15 → 00:05
|06:10 → 08:00; 10:40 → 12:30; 13:10 → 15:00; 20:00 → 21:50
|Domenica
|08:25 → 10:15; 14:15 → 16:05; 19:55 → 21:45; 23:25 → 01:15
|06:10 → 08:00; 12:00 → 13:50; 17:40 → 19:30; 21:10 → 23:00
Lamezia Terme – Torino
Il collegamento con Torino è previsto tutti i giorni, con due partenze quotidiane da Lamezia e due nella direzione opposta.
|Giorno
|Lamezia Terme → Torino
|Torino → Lamezia Terme
|Lunedì
|05:45 → 07:35; 15:40 → 17:30
|08:00 → 09:45; 17:55 → 19:40
|Martedì
|06:20 → 08:10; 14:40 → 16:30
|08:35 → 10:20; 16:55 → 18:40
|Mercoledì
|05:45 → 07:35; 15:40 → 17:30
|08:00 → 09:45; 17:55 → 19:40
|Giovedì
|06:20 → 08:10; 15:35 → 17:25
|08:35 → 10:20; 17:50 → 19:35
|Venerdì
|06:15 → 08:05; 13:45 → 15:35
|08:30 → 10:15; 16:00 → 17:45
|Sabato
|06:10 → 08:00; 13:55 → 15:45
|08:25 → 10:10; 16:10 → 17:55
|Domenica
|08:15 → 10:05; 22:10 → 00:00
|06:05 → 07:50; 20:00 → 21:45
Voli Ryanair da Reggio Calabria
Dall’aeroporto di Reggio Calabria compaiono due destinazioni: Milano Bergamo e Milano Malpensa. La prima è indicata per cinque giorni alla settimana, mentre la seconda compare ogni giorno.
Reggio Calabria – Milano Bergamo
I voli sono riportati lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Le partenze da Reggio sono due il venerdì e la domenica, una negli altri giorni indicati.
|Giorno
|Reggio Calabria → Milano Bergamo
|Milano Bergamo → Reggio Calabria
|Lunedì
|06:10 → 08:05
|08:30 → 10:25
|Giovedì
|05:55 → 07:50
|08:15 → 10:10
|Venerdì
|06:00 → 07:55; 21:40 → 23:35
|08:20 → 10:15; 19:20 → 21:15
|Sabato
|08:35 → 10:30
|06:15 → 08:10
|Domenica
|05:45 → 07:40; 13:05 → 15:00
|08:05 → 10:00; 15:25 → 17:20
Reggio Calabria – Milano Malpensa
La rotta per Malpensa è indicata tutti i giorni. Da Reggio sono previste due partenze il lunedì, giovedì, sabato e domenica; una il martedì, mercoledì e venerdì.
|Giorno
|Reggio Calabria → Milano Malpensa
|Milano Malpensa → Reggio Calabria
|Lunedì
|08:45 → 10:35; 20:05 → 21:55
|06:25 → 08:20; 17:45 → 19:40
|Martedì
|08:20 → 10:10
|06:00 → 07:55
|Mercoledì
|08:10 → 10:00
|05:50 → 07:45
|Giovedì
|06:10 → 08:00; 20:15 → 22:05
|08:25 → 10:20; 17:55 → 19:50
|Venerdì
|08:10 → 10:00
|05:50 → 07:45
|Sabato
|05:45 → 07:35; 21:55 → 23:45
|08:00 → 09:55; 19:35 → 21:30
|Domenica
|08:35 → 10:25; 17:45 → 19:35
|06:15 → 08:10; 20:00 → 21:55
Voli Ryanair da Crotone
Per l’aeroporto di Crotone compare, in questa prima programmazione, la rotta con Milano Bergamo. Il collegamento è indicato lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, con due partenze da Crotone il venerdì, sabato e domenica.
Crotone – Milano Bergamo
|Giorno
|Crotone → Milano Bergamo
|Milano Bergamo → Crotone
|Lunedì
|07:55 → 09:40
|05:45 → 07:30
|Giovedì
|12:00 → 13:45
|09:50 → 11:35
|Venerdì
|07:55 → 09:40; 16:15 → 18:00
|05:45 → 07:30; 14:05 → 15:50
|Sabato
|14:45 → 16:30; 22:55 → 00:40
|12:35 → 14:20; 20:45 → 22:30
|Domenica
|08:25 → 10:10; 19:05 → 20:50
|06:15 → 08:00; 16:55 → 18:40
Una nuova rotta nazionale da Lamezia ancora senza destinazione
Nelle informazioni diffuse insieme ai primi orari si anticipa anche una nuova rotta nazionale da Lamezia Terme per l’inverno 2027 2028. La destinazione, però, non è stata indicata: occorrerà attendere una comunicazione ufficiale prima di poterla aggiungere all’elenco dei collegamenti.
Tutti i giorni e gli orari riportati sono provvisori. Prima di organizzare uno spostamento o acquistare un biglietto, è opportuno verificare la disponibilità e gli orari aggiornati per la data di viaggio.
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