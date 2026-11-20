Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sono comparsi i primi collegamenti per la prossima stagione invernale. Ecco le rotte, i giorni e gli orari attualmente indicati per tutti e tre gli aeroporti calabresi. La programmazione è provvisoria e potrà cambiare.

Ryanair ha iniziato a caricare l’orario invernale 2027 2028 per gli aeroporti della Calabria. La stagione interessata va indicativamente dalla fine di ottobre 2027 alla fine di marzo 2028, ma è ancora presto per considerare definitivo il programma: nuove rotte e frequenze potrebbero essere aggiunte, mentre gli orari già presenti potrebbero essere modificati.

Nelle tabelle che seguono sono riportati tutti i voli indicati nel testo disponibile, comprese le tratte di ritorno. Ogni coppia di orari indica partenza → arrivo. Quando l’arrivo è dopo la mezzanotte, si intende il giorno successivo.

Voli Ryanair da Lamezia Terme

Al momento, dall’aeroporto di Lamezia Terme risultano collegamenti con Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa e Torino.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Lamezia Terme – Milano Bergamo

La rotta è indicata tutti i giorni, con tre voli quotidiani da Lamezia verso Bergamo.

Giorno Lamezia Terme → Milano Bergamo Milano Bergamo → Lamezia Terme Lunedì 08:15 → 09:55; 14:20 → 16:00; 20:25 → 22:05 06:10 → 07:50; 12:15 → 13:55; 18:20 → 20:00 Martedì 07:50 → 09:30; 11:00 → 12:40; 21:00 → 22:40 05:45 → 07:25; 08:55 → 10:35; 18:55 → 20:35 Mercoledì 06:15 → 07:55; 18:20 → 20:00; 22:55 → 00:35 08:20 → 10:00; 16:15 → 17:55; 20:50 → 22:30 Giovedì 05:45 → 07:25; 14:05 → 15:45; 20:55 → 22:35 07:50 → 09:30; 12:00 → 13:40; 18:50 → 20:30 Venerdì 05:50 → 07:30; 14:05 → 15:45; 20:55 → 22:35 07:55 → 09:35; 12:00 → 13:40; 18:50 → 20:30 Sabato 05:45 → 07:25; 13:35 → 15:15; 21:55 → 23:35 07:50 → 09:30; 11:30 → 13:10; 19:50 → 21:30 Domenica 05:50 → 07:30; 14:15 → 15:55; 18:40 → 20:20 07:55 → 09:35; 12:10 → 13:50; 16:35 → 18:15

Lamezia Terme – Bologna

Il collegamento compare lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Da Lamezia sono indicati due voli il venerdì, il sabato e la domenica; uno il lunedì e il giovedì.

Giorno Lamezia Terme → Bologna Bologna → Lamezia Terme Lunedì 07:40 → 09:10 05:45 → 07:15 Giovedì 07:55 → 09:25 06:00 → 07:30 Venerdì 07:50 → 09:20; 18:40 → 20:10 05:55 → 07:25; 20:35 → 22:05 Sabato 05:45 → 07:15; 18:55 → 20:25 07:40 → 09:10; 20:50 → 22:20 Domenica 05:50 → 07:20; 18:00 → 19:30 07:45 → 09:15; 16:05 → 17:35

Lamezia Terme – Milano Malpensa

Milano Malpensa risulta collegata a Lamezia tutti i giorni. Le partenze da Lamezia sono una il martedì, due il mercoledì, tre il lunedì e il giovedì, quattro il venerdì, sabato e domenica.

Giorno Lamezia Terme → Milano Malpensa Milano Malpensa → Lamezia Terme Lunedì 05:55 → 07:45; 10:25 → 12:15; 15:40 → 17:30 08:10 → 10:00; 12:40 → 14:30; 17:55 → 19:45 Martedì 15:05 → 16:55 12:50 → 14:40 Mercoledì 10:35 → 12:25; 19:50 → 21:40 08:20 → 10:10; 17:35 → 19:25 Giovedì 06:15 → 08:05; 15:40 → 17:30; 20:10 → 22:00 08:30 → 10:20; 13:25 → 15:15; 17:55 → 19:45 Venerdì 06:00 → 07:50; 08:25 → 10:15; 10:30 → 12:20; 18:55 → 20:45 06:10 → 08:00; 08:15 → 10:05; 12:45 → 14:35; 16:40 → 18:30 Sabato 08:25 → 10:15; 10:55 → 12:45; 12:55 → 14:45; 22:15 → 00:05 06:10 → 08:00; 10:40 → 12:30; 13:10 → 15:00; 20:00 → 21:50 Domenica 08:25 → 10:15; 14:15 → 16:05; 19:55 → 21:45; 23:25 → 01:15 06:10 → 08:00; 12:00 → 13:50; 17:40 → 19:30; 21:10 → 23:00

Lamezia Terme – Torino

Il collegamento con Torino è previsto tutti i giorni, con due partenze quotidiane da Lamezia e due nella direzione opposta.

Giorno Lamezia Terme → Torino Torino → Lamezia Terme Lunedì 05:45 → 07:35; 15:40 → 17:30 08:00 → 09:45; 17:55 → 19:40 Martedì 06:20 → 08:10; 14:40 → 16:30 08:35 → 10:20; 16:55 → 18:40 Mercoledì 05:45 → 07:35; 15:40 → 17:30 08:00 → 09:45; 17:55 → 19:40 Giovedì 06:20 → 08:10; 15:35 → 17:25 08:35 → 10:20; 17:50 → 19:35 Venerdì 06:15 → 08:05; 13:45 → 15:35 08:30 → 10:15; 16:00 → 17:45 Sabato 06:10 → 08:00; 13:55 → 15:45 08:25 → 10:10; 16:10 → 17:55 Domenica 08:15 → 10:05; 22:10 → 00:00 06:05 → 07:50; 20:00 → 21:45

Voli Ryanair da Reggio Calabria

Dall’aeroporto di Reggio Calabria compaiono due destinazioni: Milano Bergamo e Milano Malpensa. La prima è indicata per cinque giorni alla settimana, mentre la seconda compare ogni giorno.

Reggio Calabria – Milano Bergamo

I voli sono riportati lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Le partenze da Reggio sono due il venerdì e la domenica, una negli altri giorni indicati.

Giorno Reggio Calabria → Milano Bergamo Milano Bergamo → Reggio Calabria Lunedì 06:10 → 08:05 08:30 → 10:25 Giovedì 05:55 → 07:50 08:15 → 10:10 Venerdì 06:00 → 07:55; 21:40 → 23:35 08:20 → 10:15; 19:20 → 21:15 Sabato 08:35 → 10:30 06:15 → 08:10 Domenica 05:45 → 07:40; 13:05 → 15:00 08:05 → 10:00; 15:25 → 17:20

Reggio Calabria – Milano Malpensa

La rotta per Malpensa è indicata tutti i giorni. Da Reggio sono previste due partenze il lunedì, giovedì, sabato e domenica; una il martedì, mercoledì e venerdì.

Giorno Reggio Calabria → Milano Malpensa Milano Malpensa → Reggio Calabria Lunedì 08:45 → 10:35; 20:05 → 21:55 06:25 → 08:20; 17:45 → 19:40 Martedì 08:20 → 10:10 06:00 → 07:55 Mercoledì 08:10 → 10:00 05:50 → 07:45 Giovedì 06:10 → 08:00; 20:15 → 22:05 08:25 → 10:20; 17:55 → 19:50 Venerdì 08:10 → 10:00 05:50 → 07:45 Sabato 05:45 → 07:35; 21:55 → 23:45 08:00 → 09:55; 19:35 → 21:30 Domenica 08:35 → 10:25; 17:45 → 19:35 06:15 → 08:10; 20:00 → 21:55

Voli Ryanair da Crotone

Per l’aeroporto di Crotone compare, in questa prima programmazione, la rotta con Milano Bergamo. Il collegamento è indicato lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, con due partenze da Crotone il venerdì, sabato e domenica.

Crotone – Milano Bergamo

Giorno Crotone → Milano Bergamo Milano Bergamo → Crotone Lunedì 07:55 → 09:40 05:45 → 07:30 Giovedì 12:00 → 13:45 09:50 → 11:35 Venerdì 07:55 → 09:40; 16:15 → 18:00 05:45 → 07:30; 14:05 → 15:50 Sabato 14:45 → 16:30; 22:55 → 00:40 12:35 → 14:20; 20:45 → 22:30 Domenica 08:25 → 10:10; 19:05 → 20:50 06:15 → 08:00; 16:55 → 18:40

Una nuova rotta nazionale da Lamezia ancora senza destinazione

Nelle informazioni diffuse insieme ai primi orari si anticipa anche una nuova rotta nazionale da Lamezia Terme per l’inverno 2027 2028. La destinazione, però, non è stata indicata: occorrerà attendere una comunicazione ufficiale prima di poterla aggiungere all’elenco dei collegamenti.

Tutti i giorni e gli orari riportati sono provvisori. Prima di organizzare uno spostamento o acquistare un biglietto, è opportuno verificare la disponibilità e gli orari aggiornati per la data di viaggio.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra