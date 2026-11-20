Las Vegas senza cronometro la pioggia rovina le prime libere della F1
La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, ventunesimo appuntamento su ventitré della stagione, si è trasformata in un nulla di fatto a causa di una pioggia battente che ha reso impraticabile il circuito cittadino attorno alla celebre Strip. Nessun pilota ha infatti completato un giro cronometrato, lasciando delusi i numerosi tifosi accorsi sugli spalti della Città del vizio.
Pista impraticabile e temperature rigide
Le condizioni della pista, completamente bagnata e scivolosa, con una temperatura dell'aria di appena dodici gradi, hanno spinto cinque dei ventidue piloti a rinunciare del tutto all'uscita dai box. I più coraggiosi, che hanno provato a testare l'aderenza con le gomme da bagnato, hanno vissuto momenti di apprensione: verso la fine della sessione Pierre Gasly e l'argentino Franco Colapinto hanno rischiato di perdere il controllo delle loro monoposto a causa delle pozzanghere presenti sul tracciato americano.
Le prospettive per il weekend
Il maltempo rischia di condizionare l'intero programma del Gran Premio di Las Vegas, con squadre e piloti chiamati a rivedere le proprie strategie in vista delle prossime sessioni. La speranza è che il meteo migliori nelle ore successive, permettendo ai team di raccogliere dati utili sull'assetto e sulle prestazioni delle vetture su un circuito che, per la sua natura cittadina, richiede grande precisione di guida.
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