Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, ventunesimo appuntamento su ventitré della stagione, si è trasformata in un nulla di fatto a causa di una pioggia battente che ha reso impraticabile il circuito cittadino attorno alla celebre Strip. Nessun pilota ha infatti completato un giro cronometrato, lasciando delusi i numerosi tifosi accorsi sugli spalti della Città del vizio.

Pista impraticabile e temperature rigide

Le condizioni della pista, completamente bagnata e scivolosa, con una temperatura dell'aria di appena dodici gradi, hanno spinto cinque dei ventidue piloti a rinunciare del tutto all'uscita dai box. I più coraggiosi, che hanno provato a testare l'aderenza con le gomme da bagnato, hanno vissuto momenti di apprensione: verso la fine della sessione Pierre Gasly e l'argentino Franco Colapinto hanno rischiato di perdere il controllo delle loro monoposto a causa delle pozzanghere presenti sul tracciato americano.

Le prospettive per il weekend

Il maltempo rischia di condizionare l'intero programma del Gran Premio di Las Vegas, con squadre e piloti chiamati a rivedere le proprie strategie in vista delle prossime sessioni. La speranza è che il meteo migliori nelle ore successive, permettendo ai team di raccogliere dati utili sull'assetto e sulle prestazioni delle vetture su un circuito che, per la sua natura cittadina, richiede grande precisione di guida.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra