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Meteo Italia 20 novembre: schiarite e nebbie, domenica torna la pioggia

Venerdì e sabato prevale il sole, ma in Pianura Padana la visibilità può ridursi per la nebbia. Una nuova perturbazione è attesa domenica 22 novembre, soprattutto al Nord e in Toscana.

L’Italia si avvia verso un fine settimana diviso in due. Dopo il passaggio di una perturbazione, venerdì 20 novembre il tempo migliora su molte regioni. La tregua proseguirà per gran parte di sabato 21, mentre nella notte tra sabato e domenica le nubi torneranno ad aumentare a partire dal Nordovest.

Venerdì 20 novembre: sole su molte regioni, nebbia al Nord

Al Nord il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle zone pianeggianti potranno però formarsi banchi di nebbia, anche persistenti; lungo i confini alpini centro-occidentali sono possibili nevicate oltre i 1.000 metri. Sul Mar Ligure soffierà un Libeccio sostenuto. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 12 e 14 °C, con valori più alti a Genova e Torino.

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Al Centro e in Sardegna prevarranno le schiarite, con qualche annuvolamento sui rilievi. Il Libeccio manterrà mosso o molto mosso il Tirreno. Le massime andranno dai 12 °C dell’Aquila ai 19–20 °C di Roma e Pescara.

Al Sud e in Sicilia il tempo sarà per lo più stabile, pur con nubi irregolari. I venti occidentali e nordoccidentali accompagneranno un lieve calo delle temperature diurne: massime intorno ai 13 °C a Potenza e fino a 21 °C a Bari e Palermo.

Allerta gialla per rischio idrogeologico

Per oggi, venerdì 20 novembre, è indicata un’allerta gialla per rischio idrogeologico in diverse zone di Campania, Emilia-Romagna e Umbria. In Campania sono interessate, tra le altre, le aree di Napoli, della penisola sorrentina e amalfitana, del Cilento, dell’Irpinia e del Sannio. In Emilia-Romagna l’allerta riguarda la montagna emiliana centrale e quella bolognese; in Umbria le zone del Medio Tevere, Chiascio-Topino, Nera-Corno e Chiani-Paglia.

L’allerta riguarda territori specifici e va considerata anche dove, nel corso della giornata, si aprono schiarite.

Sabato 21 novembre: tempo stabile prima del peggioramento

Sabato sarà una giornata in gran parte soleggiata. Al Nord resterà possibile qualche banco di nebbia al mattino, soprattutto nel Veneto occidentale, mentre lungo i confini alpini potrà cadere un po’ di neve. Le nubi aumenteranno durante la notte sul Nordovest.

Al Centro e in Sardegna il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e il moto ondoso tenderà ad attenuarsi. Anche al Sud prevarrà il bel tempo, con possibili piovaschi isolati tra il Cilento e la Calabria tirrenica.

Per seguire l’evoluzione delle nubi e delle precipitazioni nella propria zona, è utile consultare il Meteo Radar di InfoOggi, soprattutto in vista del cambiamento previsto da sabato notte.

Domenica 22 novembre: perturbazione al Nord e in Toscana

Domenica una nuova perturbazione raggiungerà il Nord e l’alta Toscana, portando piogge che potranno risultare a tratti intense. Sul resto del Centro aumenteranno le nubi, con precipitazioni generalmente più moderate. Al Sud saranno possibili schiarite più ampie.

Entro sera è previsto un graduale miglioramento, con fenomeni residui sulle Alpi e lungo l’Appennino. Nella stessa fase tenderà a rinforzare il Maestrale.

Tendenza dal 23 al 29 novembre

Lunedì 23 e martedì 24 si profila una pausa più stabile e asciutta su gran parte d’Italia. Nella prima parte di martedì potrebbero persistere locali piovaschi sul medio-basso Adriatico e sulla Calabria ionica. Le notti serene favoriranno il calo delle temperature minime nelle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro, con possibili foschie e nebbie al mattino.

Da mercoledì 25 la previsione diventa meno definita: un nuovo impulso perturbato potrebbe riportare piogge su più regioni e neve sulle Alpi. Un’ulteriore fase instabile è possibile nel fine settimana del 28 e 29 novembre. Tempi, intensità e zone coinvolte andranno precisati con gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Per controllare come cambia il tempo nella tua zona, segui il Meteo Radar di InfoOggi.

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