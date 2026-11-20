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Cgil e sindacati di base si mobilitano per salari, pensioni e servizi pubblici. In piazza anche gli studenti, mentre sono possibili disagi in diversi settori.

Venerdì 20 novembre 2026 è una giornata di sciopero e manifestazioni in tutta Italia. La Cgil ha proclamato l’astensione per l’intera giornata lavorativa, contestando le scelte della legge di Bilancio. Nella stessa data si svolge una mobilitazione indetta da Cobas e altri sindacati di base, con rivendicazioni proprie. Ai cortei dei lavoratori si affiancano quelli degli studenti.

Perché si sciopera il 20 novembre

Al centro della protesta della Cgil ci sono il potere d’acquisto di stipendi e pensioni, il carovita e le risorse destinate ai servizi pubblici. Il sindacato chiede lavoro più stabile e sicuro, un fisco progressivo e maggiori investimenti in sanità, scuola e diritto alla casa. Contesta inoltre l’aumento della spesa militare. È il quinto sciopero generale consecutivo promosso dalla Cgil contro una manovra del governo Meloni. files.cgil.it

Anche i Cobas indicano tra le ragioni dello sciopero l’aumento dei prezzi e la perdita di valore delle retribuzioni. Per il comparto scolastico chiedono, tra l’altro, aumenti salariali e più investimenti nell’istruzione pubblica. Le due mobilitazioni sono state proclamate separatamente, pur svolgendosi nello stesso giorno.

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Dove sono previste le manifestazioni

La Cgil ha annunciato iniziative in circa 100 piazze. A Roma il corteo partirà alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II e raggiungerà via dei Fori Imperiali, dove è previsto l’intervento del segretario generale Maurizio Landini. Tra gli appuntamenti territoriali figura Catanzaro, con partenza alle 9.30 da piazza Matteotti e conclusione in piazza Luigi Rossi.

Nella capitale è previsto anche un corteo dei Cobas con partenza alle 9.30 da piazzale Aldo Moro, nell’area della Sapienza. Sono attesi alle manifestazioni anche esponenti delle opposizioni, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Cobas Scuola

Studenti in piazza e mobilitazione alla Sapienza

La protesta coincide con una giornata di mobilitazione studentesca. A Roma, secondo quanto comunicato dal collettivo Cambiare Rotta, è stato occupato il dipartimento di Fisica dell’Università La Sapienza in vista del corteo universitario. Il collettivo collega l’iniziativa alle richieste di maggiori risorse per l’università e alla propria opposizione alla ricerca legata al settore militare.

Le iniziative studentesche portano quindi nella giornata di protesta temi che vanno oltre la manovra: diritto allo studio, condizioni degli atenei e prospettive dei giovani.

Quali disagi sono possibili

L’adesione allo sciopero può comportare disservizi negli uffici pubblici, nella scuola e in altri settori. Per i servizi essenziali valgono le prestazioni minime previste dalle rispettive regole; per gli spostamenti è utile controllare gli avvisi pubblicati dagli operatori locali, perché l’effetto dello sciopero può variare da città a città.

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