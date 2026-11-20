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La Regione Calabria torna protagonista nel dibattito europeo sulle politiche di coesione. In occasione della 54ª Assemblea generale della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM), in corso a Stavanger, in Norvegia, la delegazione calabrese guidata dall'assessore all'Ambiente Antonio Montuoro ha portato il punto di vista dei territori periferici nella discussione sulla futura programmazione dei fondi UE.

Un bilancio europeo che parta dai territori

Nel corso della sessione dedicata al tema Investire nel futuro dell'Europa: un nuovo bilancio UE che deve funzionare per tutti i territori, l'assessore Montuoro è intervenuto sulla programmazione europea 2028-2034, chiedendo che il prossimo bilancio pluriennale continui a riconoscere le specificità territoriali e a garantire alle Regioni un ruolo da protagoniste nella definizione delle politiche di investimento e coesione.

Al centro dell'intervento anche i nuovi National and Regional Partnership Plans, strumenti che introducono una programmazione più integrata e orientata ai risultati. Secondo Montuoro, questi piani dovranno assicurare un'effettiva partecipazione delle autorità regionali, evitando che le decisioni vengano calate dall'alto senza il coinvolgimento dei territori.

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La proposta della Calabria per il 2034

Per la Calabria, ha spiegato l'assessore, sarà decisivo arrivare al confronto nazionale ed europeo con una proposta territoriale strutturata, capace di individuare priorità e progetti strategici. Tra i temi indicati: la valorizzazione del porto di Gioia Tauro, l'innovazione e la competitività, le aree interne, la gestione delle risorse idriche e la resilienza climatica.

«La vera sfida – ha sottolineato Montuoro – non sarà semplicemente ottenere più risorse, ma fare in modo che siano legate a una visione riconoscibile della Calabria del 2034: più connessa, competitiva e resiliente, capace di trattenere giovani e competenze e di valorizzare la propria posizione strategica nel Mediterraneo».

Un messaggio che rafforza il ruolo della Calabria come laboratorio di politiche di coesione nel cuore del Mediterraneo, in una fase in cui l'Europa è chiamata a ripensare priorità e strumenti del proprio bilancio.

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